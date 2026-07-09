“답은 현장에… 언제든 전화주시라”[현장 행정]

최기찬 금천구청장, 삼계탕 배식



최기찬(왼쪽) 서울 금천구청장이 9일 시흥2동 금천종합복지타운에서 어르신을 위해 준비된 밑반찬을 확인하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“맛있게 드시고 올여름 기운차게 보내세요. 살맛 나는 시흥2동 만들겠습니다.”최기찬 서울 금천구청장은 9일 금천종합복지타운 대강당에서 시흥2동 주민들에게 삼계탕을 배식했다. 취약계층 어르신들의 안부를 가까이에서 살피기 위해서다. 이날 식사와 어르신들이 집으로 가져갈 밑반찬을 준비한 새마을지도자금천구부녀회에도 감사를 전했다.행사는 지난 6일부터 오는 24일까지 10개 동 주민센터를 방문하는 ‘주민과 함께 여는 민선 9기’의 일환으로 진행됐다. 최 구청장은 각 동의 현안을 살피고 주민 의견은 검토를 거쳐 구정 운영에 반영할 계획이다.그는 시흥2동 주민센터 민원실 직원을 격려한 뒤 늘솔나루마을활력소에서 직능단체장 10여명과 차담회를 가졌다. 최 구청장은 “시흥2동은 초등학교 때부터 성장한 동네이기에 남다르다”며 끊임없는 소통을 약속했다. 주민들은 “시의원 때부터 노력해 주신 걸 잘 안다. 앞으로도 열심히 일해 달라”고 화답했다.주민들은 “어르신이 많다 보니 노인정에 공간과 쌀이 부족하다”, “교통이 개선되면 좋겠다”, “금하로 앞 교통사고 이후 걱정이다” 등 다양한 당부와 요청을 쏟아냈다. 이에 최 구청장은 “특히 도로 안전 문제는 타협하지 않겠다는 생각”이라면서 “차근차근 해결하겠다. 언제든 전화 주시라”고 답했다.최 구청장은 10일 시흥4동, 15일 독산4동, 16일 가산동, 22일 시흥1동, 23일 독산1동, 24일 독산2동을 차례로 방문한다. 6일에는 시흥5동에서 안전 문제 등을 논의하고 독산3동으로 건너고 생활체육 활성화 방안을 고민했다. 이어 작은도서관에서 어린이들에게 책을 읽어줬다. 그는 “현장에 답이 있다는 마음으로 10개 동을 찾아 주민 목소리를 듣고 구정에 적극적으로 반영하겠다”고 강조했다.글·사진 김주연 기자