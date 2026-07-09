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새 가족 환영합니다! 성북구, 전입 1인가구에 ‘웰컴 키트’ 제공

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소방·구급·공구세트 중 택1


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서울 성북구 1인 가구 웰컴 키트 지원사업 홍보물.
성북구 제공


서울 성북구가 올해 구로 새롭게 이사 온 1인가구를 대상으로 ‘웰컴 키트’를 제공해 안정적 정착 지원에 나선다고 9일 밝혔다.

지난해 구로 전입한 가구 중 77%가 1인가구인 것으로 나타났다. 전체 전입 10가구 중 약 8가구에 달하는 수치다. 구는 낯선 환경에 처한 신규 전입 1인가구의 경제적·심리적 부담을 덜고 지역사회와의 따뜻한 첫 접점을 마련하고자 ‘웰컴 키트 지원사업’을 새로 추진하게 됐다.

웰컴 키트는 홀로 사는 주민이 가정에서 마주할 수 있는 비상 상황에 스스로 대처할 수 있도록 돕는 실용적 생활안전물품으로 구성됐다. 신청자는 ▲소방세트(소화기 및 소화패치) ▲구급세트(미니 구급함) ▲공구세트(미니 공구함) 중 1종을 선택할 수 있다. 선택한 키트는 신청자의 개별 주소지로 배송된다.

구는 키트와 함께 ‘1인 가구 종합 생활 안내서’도 제공한다. 안내서에는 성북구 1인가구지원센터 소개를 비롯해 생활 물품 대여 서비스, 주요 생활편의시설 등 구에서 운영 중인 핵심 1인가구 지원사업과 밀착형 행정 서비스 정보가 담겼다. 웰컴 키트를 받는 주민이 자연스럽게 구에서 운영하는 유기적인 복지·지원 체계와 연결될 수 있도록 돕는다.

키트는 올해 1월 1일 이후 다른 시군구에서 성북구로 전입한 1인가구라면 누구든 신청할 수 있다. 구청 공식 카카오톡 채널을 친구 추가한 후 안내에 따르거나 1인가구 웰컴키트 지원사업 신청 페이지에 접속해 온라인으로 신청하면 된다.

구는 1인가구의 수요를 반영한 생활밀착형 서비스를 계속해서 늘려나갈 계획이다. 이승로 성북구청장은 “새로운 지역에서 홀로 삶의 터전을 꾸려가는 일은 누구에게나 쉽지 않은 도전”이라며 “작은 환영의 마음을 담은 웰컴 키트가 1인가구 주민들이 구에서 안전하고 든든하게 첫발을 내딛는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

송현주 기자
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