삼성 평택캠퍼스 찾은 최원용, “반도체는 속도”…평택형 소부장 생태계 구축하겠다



최원용 평택시장(가운데)이 9일 삼성 평택캠퍼스를 방문해 글로벌＆인프라 총괄 윤태양 부사장(왼쪽), 경영전략총괄 김용관 사장과 기념 촬영을 하고 있다. 평택시 제공

최원용 경기 평택시장이 9일 지역 경제의 핵심 거점인 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 평택형 소부장(소재·부품·장비) 생태계를 구축하겠다고 밝혔다.

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이번 방문은 글로벌 반도체 시장을 선도하는 삼성전자에 대한 행정 지원을 대폭 강화하고, 이를 바탕으로 평택시의 ‘반도체 소부장 산업 생태계’를 본격적으로 육성하기 위해 마련됐다.현재 삼성전자는 평택캠퍼스 1단지(P1~P4)와 2단지(P5 FAB1, P5 FAB2)를 포함해 총 87만 평 규모의 세계 최대 반도체 생산기지를 조성 중이다. 지난해 말 조성을 공식화한 P5 FAB1은 2028년을 가동 목표로 건설하고 있다.최 시장은 이날 삼성 관계자들과의 간담회에서 ‘차질 없는 맞춤형 행정 지원’과 ‘평택형 반도체 소부장 생태계 조성’ 등 두 가지 협력 방안을 제시했다.‘차질 없는 맞춤형 행정 지원’과 관련해 그는 “반도체 산업은 타이밍과 속도가 생명인 만큼, 대규모 투자가 적기에 이행되도록 기존 행정 지원 체계를 한층 강화하겠다”며 “중앙정부 및 경기도와 긴밀히 협력해 인허가 등 복잡한 행정 절차를 선제적으로 조율해 나갈 것”이라고 강조했다.‘평택형 반도체 소부장 생태계 조성’과 관련해서는 “삼성전자의 도약이 단순히 한 기업의 성장에 그치지 않고, 지역 내 소부장 협력기업과 혁신 스타트업의 경쟁력 강화로 이어지는 ‘산업 선순환 구조’를 만들어야 한다”며 “대기업과 중소 협력사가 함께 공존하는 생태계 구축에 지원을 아끼지 않겠다”고 약속했다.안승순 기자