서울Pn

검색

강북 “우이천에서 생수 받아가세요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“청년예술가, 강남이 키웁니다”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“강동 임산부, 친환경 농산물 드세요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 길거리 음식 모두 안심…전통시장 등 무작위

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

민선9기 군포시, ‘직위 공모제’로 인사 투명성·객관성 강화

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

군포시청 전경


경기 군포시가 민선 9기 한대희 시장의 핵심 공약인 ‘인사의 투명성과 객관성 확보를 통한 인사행정의 신뢰도 제고, 성과 중심의 공정한 조직문화 정착’을 실현하기 위해 8개 팀장 직위에 대해 공모제를 실시한다.

공모 대상은 뉴미디어팀장, 조사팀장, 총무팀장, 직소민원팀장, 예술팀장, 기업유치팀장, 동물복지팀장, 청년팀장 등 8개 직위이며, 지원 자격은 무보직을 포함한 6급 직원이다.

시는 공모제를 통해 인사의 객관성과 투명성을 강화해, 전 직원이 신뢰할 수 있는 인사시스템을 구축하고 능력을 갖춘 인재에게 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.

한대희 시장은 “이번 직위공모제가 인사의 투명성과 객관성을 확보하겠다는 공약사항을 실천하는 핵심 이정표가 될 것이다”며 “역량과 성과로 평가받는 공정한 조직 문화를 정착시켜 직원들에게는 성장의 기회를 제공하고 시민들께는 신뢰받는 행정을 선보이겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“종로형 일자리·상권 상생… 문화 자부심 지키며 민

<끝> 유찬종 서울 종로구청장

“반짝이는 아이디어 기다립니다”… 양천, 청년창업가

19∼39세 전시·판로 확대 지원 이기재 구청장 “창업 경험 기회”

“구정 첫 번째 목표는 구민 행복… 강북 자존심 높

정창수 서울 강북구청장

“정비사업 부서 통합해 진두지휘… 모두 행복한 동작

류삼영 서울 동작구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr