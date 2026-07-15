멸종위기 금정산 깃대종 ‘가는동자꽃’ 개화

현지 외 보전으로 종 증식 성과

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국가 희귀·특산식물 보전기관인 부산시 화명수목원은 금정산 깃대종이자 멸종위기 희귀식물인 ‘가는동자꽃’이 수목원에서 개화를 시작했다고 14일 밝혔다.깃대종이란 특정 지역 생태·지리·문화적 특성을 반영하고 사람들에게 보호 필요성이 인식되는 상징적 동·식물을 의미한다. 가는동자꽃은 우리나라에서 오직 부산 금정산에서만 자생하는 보호종으로, 멸종위기 야생생물 Ⅱ급이자 희귀식물(CR)로 지정되어 있다.꽃은 7~8월에 피고, 지름 2.5cm 정도로 짙은 홍색을 띤다. 꽃잎은 5개로 위 가장자리가 잘게 갈라지는 특징이 있다. 산지습지에서만 자라는 습지 의존성 식물로 산지습지 건강성을 나타내는 대표적 지표종으로 알려져 있으며 온난화가 지속되면 가장 먼저 없어질 식물로 소개되고 있다. 수목원 측은 현지 외 보전 차원에서 지난해 가는동자꽃을 수목원 내에 도입해 증식·보전해 왔다.부산 신정훈 기자