전남광주 국립 의대 설립 ‘빨간 불’

순천대 ‘1대학 2병원’ 절충안 거부

대전환기획위 “추가 중재 안할 것”



14일 국립의대 관련 입장을 밝히는 박향 전남광주대전환위 보건복지위원장.

나주 뉴시스

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순천대의 국립 의과대학 신설 절충안 ‘불수용’ 의사를 확인한 전남광주대전환기획위원회가 ‘추가 중재에 나서지 않겠다’는 입장을 밝혔다. 이에 따라 순천대와 목포대가 추진 중인 국립 의과대 신설은 물론 대학 통합 작업도 장기 표류할 가능성이 커졌다.민형배 전남광주통합특별시장 인수위원회인 대전환기획위는 14일 나주 빛가람복합문화체육센터에서 브리핑을 열고 이 같은 입장을 밝혔다.대전환기획위는 “이번 제안은 양 대학이 장기간 대립해 온 국립 의대 문제를 해결하기 위해 통합특별시의 행·재정적 지원을 전제로 제시한 최종 중재안”이라며 “수용 또는 불수용 여부만을 기준으로 판단하겠다는 점을 양 대학에 이미 전달했다”고 설명했다. 이어 “양측 입장을 반영한 조건과 다양한 시나리오는 통합신청서 제출 이후 진행될 용역 과정에서 충분히 논의하고 협의할 수 있다”며 “특정 대학의 개별적인 제안은 형평성과 절차적 안정성을 훼손할 우려가 있어 새로운 중재안은 마련하지 않을 것”이라고 덧붙였다.“앞으로 양 대학이 자율 협의를 통해 합의할 경우 그 결과를 존중할 것”이라고 강조한 대전환기획위는 “공동 합의서에는 이달 중 교육부 통합 신청 일정이 반드시 포함돼야 한다. 공동 합의가 이뤄지지 않을 경우 위원회 중재안은 수용되지 않은 것으로 판단해 통합특별시에도 중재 역할 종료를 권고하겠다”고 말했다.앞서 위원회는 순천에 500병상 이상 규모의 대학병원을 우선 설립하고 목포에는 통합 대학본부와 의과대학을 설치한 뒤 대학병원을 단계적으로 설립하는 내용의 ‘1대학 2병원’ 방안을 지난 2일 양 대학에 제안했다.목포대는 지난 13일 “대학 통합 골든타임을 놓칠 수 없다”며 수용했지만 순천대는 “통합 대학본부와 의과대학은 물론 대학병원까지 목포에 두고 순천에는 대학병원만 우선 배치하는 편향된 제안은 결코 수용할 수 없다”고 회신했다.나주 홍행기 기자