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‘경마공원을 화성으로!’…화성시, ‘경마공원 유치’ 범시민 서명운동 추진

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정명근, “시민 뜻이 하나로 모이면 경마공원 유치 경쟁력 높아질 것


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화성특례시가 13일 ‘화성경마공원 유치를 위한 범시민 서명운동’을 시작한다고 밝혔다.

이날부터 시작된 서명운동은 20만 명 참여를 목표로 하고 있으며 온·오프라인에서 함께 진행된다. 시민은 물론 사회단체와 말산업·승마 관련 단체 등 누구나 참여할 수 있다. 모인 서명은 향후 한국마사회 등 관계기관에 전달해 화성시의 추진 의지를 알릴 계획이다.

오프라인 서명은 시청과 4개 구청, 읍·면·동 행정복지센터, 공공기관, 각종 회의와 행사장 등에 마련된 서명부를 통해 할 수 있고 온라인 서명은 시 홈페이지와 QR코드로 참여할 수 있다.

정명근 시장은 “화성은 수도권 최고의 교통 접근성과 넓은 개발 가능 부지, 말산업과 연계한 성장 가능성을 모두 갖춘 준비된 도시”라며 “시민들의 뜻이 하나로 모일수록 화성경마공원 유치 경쟁력은 더욱 높아질 것이다. 이번 서명운동에 많은 관심을 갖고 함께해 주시길 바란다”고 밝혔다.


안승순 기자
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