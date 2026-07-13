서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

강북 “우이천에서 생수 받아가세요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“청년예술가, 강남이 키웁니다”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“강동 임산부, 친환경 농산물 드세요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 길거리 음식 모두 안심…전통시장 등 무작위

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

경북도의회, 제13대 전반기 의장단·상임위원장 영천호국원 참배

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

순국선열과 호국영령의 희생정신 기리며 책임 있는 의정활동 다짐


  •
경북도의회 제13대 전반기 의장단·상임위원장 영천호국원 참배. 경북도의회 제공


경북도의회(의장 김희수)는 13일 영천호국원을 찾아 제13대 전반기 의장단과 상임위원장들이 함께 참배하며, 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리고 도민을 위한 책임 있는 의정활동을 다짐했다.

이날 참배에는 김 의장을 포함해 부의장, 상임위원장단, 영천 지역 도의원, 의회사무처 간부 등 25명이 참석했다. 이들은 현충탑을 찾아 헌화·분향 후 묵념하며 호국영령의 뜻을 기리는 시간을 가졌다.


이번 참배는 제13대 전반기 원 구성을 완료한 이후 첫 공식 행보다. 의원들은 나라를 위해 목숨을 바친 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기리며, 오직 도민만을 바라보는 민생 중심의 의정활동을 펼치겠다는 각오를 다졌다.

자리에 함께한 상임위원장들 역시 각 상임위 소관의 현안들을 면밀히 살피는 한편, 도민의 생생한 목소리를 정책에 녹여낼 수 있도록 현장 중심의 발로 뛰는 의정을 구현하겠다는 뜻을 모았다.

한편, 김 의장은 “오늘의 자유와 평화는 나라를 위해 헌신하신 순국선열과 호국영령들의 숭고한 희생 위에 세워진 것”이라며 “경북도의회는 그 뜻을 깊이 새기고, 도민의 삶을 보듬는 책임 있는 의정활동으로 보답하겠다”고 각오를 밝혔다.

이어 “제13대 전반기 경북도의회는 초심을 잃지 않고 현장 중심, 민생 중심의 의정활동을 통해 도민에게 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다”고 덧붙였다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“종로형 일자리·상권 상생… 문화 자부심 지키며 민

<끝> 유찬종 서울 종로구청장

“반짝이는 아이디어 기다립니다”… 양천, 청년창업가

19∼39세 전시·판로 확대 지원 이기재 구청장 “창업 경험 기회”

“구정 첫 번째 목표는 구민 행복… 강북 자존심 높

정창수 서울 강북구청장

“정비사업 부서 통합해 진두지휘… 모두 행복한 동작

류삼영 서울 동작구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr