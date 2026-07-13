최동민 동대문구청장, 폭염 대비 현장점검

취약계층 점검부터 어르신 삼계탕 나눔 봉사까지



최동민(왼쪽) 동대문구청장이 용두동 건강한 여름나기 삼계탕 행사에서 배식봉사를 하고 있다.

동대문구 제공

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최동민 동대문구청장은 10일 본격적인 무더위를 앞두고 폭염 취약계층을 위한 현장 점검과 어르신 대상 삼계탕 나눔 행사에 연이어 참석했다.이날 오전 최 구청장은 첫 일정으로 휘경1동에 거주하는 폭염 취약계층 가정을 방문해 보호 실태를 살폈다. 그는 어르신들의 냉방기 가동 상태를 직접 확인하고 동주민센터와의 비상 복지 연락망 구축 여부 및 여름철 생활 불편 사항을 청취했다.최 구청장은 “기상이변으로 극한 정도의 무더위가 심해지고 있는 만큼 무엇보다 사전 대비가 중요하다”며 “취약계층을 빈틈없이 관리하고 신속한 연락체계를 유지해 구민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.현장 점검을 마친 최 구청장은 이어 용두동 광석교회에서 열린 ‘2026 용두동 건강한 여름나기 삼계탕 행사’에 참석해 배식 봉사를 했다. 저소득 어르신을 대상으로 전복삼계탕을 대접하기 위해서다. 용두동 희망복지위원회 주관으로 열린 초복 맞이 행사에는 저소득 어르신 120명과 자원봉사자 등 총 170명이 참석했다.한편 동대문구는 지난 5월 15일부터 오는 9월 30일까지를 여름철 폭염 대책 기간으로 정하고 ‘폭염대책 종합상황실’을 운영 중이다. 구는 기상특보 단계별 비상근무 실시, 폭염 저감시설 설치 및 운영, 현장 근로자 안전 관리, 노숙인 및 독거노인 대상 건강관리와 물품 제공, 주요 도로 살수 작업 등 선제적 대응을 펼치고 있다.유규상 기자