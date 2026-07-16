‘AI 인재 양성’ 스칼라 울산캠퍼스 개소

SK AI 교육의 지역 확대 첫 사례

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울산시가 지역의 인공지능(AI) 전문 인력 양성과 청년 취업 지원을 위해 SK AX, 울산과학대와 손을 잡았다.시는 15일 울산과학대 동부캠퍼스에서 채용 연계형 AI 실무교육 프로그램인 ‘스칼라(SKALA) 울산캠퍼스’ 개소식을 개최했다. 스칼라는 SK AX가 직접 설계하고 운영하는 프로그램으로 그동안 수도권 중심으로 운영되던 SK의 AI 교육이 지역으로 확대된 첫 사례다.이번 교육은 공개모집으로 선발된 청년 130명을 대상으로 12월 11일까지 약 5개월간 진행된다. 교육생들은 생성형 AI 서비스 개발, 데이터 분석 등 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 실무 중심 교육을 받는다. 교육생에게는 교육비 전액 지원과 월 최대 150만원의 장학금 및 교육지원금이 지급된다. SK 현직자 멘토링과 채용 우대 혜택도 주어진다.시는 행정·정책 지원, SK AX는 교육과정 운영, 울산과학대는 교육 공간을 제공한다. 시는 스칼라 울산캠퍼스를 통해 청년들이 지역 내에서 교육받고 취업으로 이어지는 선순환 체계를 구축하고 지역 주력 산업의 AI 전환(AX)을 이끌 전문 인력을 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.울산 박정훈 기자