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경기 행정서비스를 한곳에서 ‘경기융합타운’, 조성 15년 만에 완료

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경기융합타운. 경기도 제공


지난 10일 경기정원 개방을 마지막으로 경기융합타운 조성이 완료됐다. 2011년 설계용역 착수 이후 약 15년 만이다.

경기융합타운은 경기도청·도의회, 경기도교육청, 한국은행 경기본부, 경기주택도시공사, 경기신용보증재단, 경기도서관, 이의119안전센터 7개 기관이 모여 약 5000명이 상주하여 근무하고 있는 복합시설의 이름이다.

당초 도청과 도의회 신청사 건립을 목적으로 추진됐다가 다양한 행정·업무 기관을 한곳에 모아 도민들에게 통합 행정 서비스를 제공하자는 취지에 따라 지난 2016년 경기주택도시공사, 한국은행 경기본부 등 여러 유관 기관이 함께 입주하는 현재의 융·복합 타운 형태로 개발 방향이 전환됐다.

경기융합타운은 기관들이 한곳에 모여 부서 간 이동시간 단축, 공동 정책 추진을 위한 대면 협의 상시화 등 정책 협업을 가능하게 하는 효과를 거두고 있으며 이용자들도 한 번의 방문으로 행정과 지식, 문화 서비스를 원스톱으로 해결하고 있다.

또 경기정원, 경기도담뜰과 같은 친환경 녹지 쉼터와 소통 광장이 타운 중심부에 배치돼 휴식 및 만남이 유기적으로 연결되는 개방형 복합 소통 공간으로 자리 잡아가고 있다.

박재영 경기도건설본부장은 “단순히 기관들이 모여 있는 행정타운을 넘어 도민 누구나 찾아와 문화를 즐기고 소통하는 경기도 최고의 열린 랜드마크 공간이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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