경기 행정서비스를 한곳에서 ‘경기융합타운’, 조성 15년 만에 완료

지난 10일 경기정원 개방을 마지막으로 경기융합타운 조성이 완료됐다. 2011년 설계용역 착수 이후 약 15년 만이다.
경기융합타운은 경기도청·도의회, 경기도교육청, 한국은행 경기본부, 경기주택도시공사, 경기신용보증재단, 경기도서관, 이의119안전센터 7개 기관이 모여 약 5000명이 상주하여 근무하고 있는 복합시설의 이름이다.
당초 도청과 도의회 신청사 건립을 목적으로 추진됐다가 다양한 행정·업무 기관을 한곳에 모아 도민들에게 통합 행정 서비스를 제공하자는 취지에 따라 지난 2016년 경기주택도시공사, 한국은행 경기본부 등 여러 유관 기관이 함께 입주하는 현재의 융·복합 타운 형태로 개발 방향이 전환됐다.
경기융합타운은 기관들이 한곳에 모여 부서 간 이동시간 단축, 공동 정책 추진을 위한 대면 협의 상시화 등 정책 협업을 가능하게 하는 효과를 거두고 있으며 이용자들도 한 번의 방문으로 행정과 지식, 문화 서비스를 원스톱으로 해결하고 있다.
또 경기정원, 경기도담뜰과 같은 친환경 녹지 쉼터와 소통 광장이 타운 중심부에 배치돼 휴식 및 만남이 유기적으로 연결되는 개방형 복합 소통 공간으로 자리 잡아가고 있다.
안승순 기자