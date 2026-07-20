“청렴도 최하위 그만”…천안시의회 청렴 신뢰 회복 선언



천안시의회 의원들이 제10대 의회 출범과 함께 청렴 의회 구현을 다짐하고 있다. 시의회 제공

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충남 천안시의회가 제10대 의회 출범과 함께 시민에게 신뢰받는 청렴 의회 구현을 다짐했다. 천안시의회는 2024년과 2025년 청렴도 평가 최하위 등급을 받았다.20일 시의회에 따르면 개원 시작과 함께 청렴하고 책임 있는 의정활동 실천 의지를 대내외에 천명하기 위한 ‘청렴다짐 결의대회’를 열었다.의정 표어도 ‘청렴으로 신뢰를, 능력으로 변화를’로 정하고 청렴한 의회 운영과 전문성 있는 의정활동을 통해 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다는 의지를 밝혔다.시의회는 앞으로 예측 가능한 인사 운영과 투명한 예산 집행, 원칙과 기준이 바로 선 의회 운영을 핵심 과제로 추진할 계획이다.엄소영 의장은 “청렴 다짐 결의는 보여주기식 행사가 아닌 시민 앞에 드린 약속이었으며 이제는 말이 아닌 실천으로 증명하겠다”며 “집행부와의 관계도 건강한 견제와 균형을 바탕으로 시민에게 실질적인 도움이 되는 정책 대안을 제시하는 생산적 의회를 구현하겠다”고 강조했다.천안 이종익 기자