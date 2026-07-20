소상공인부터 취준생까지…관악구, 구민 맞춤형 AI 교육

‘AI 첫걸음 과정’ 등 3개 과정



관악구민 AI 첫걸음 강의

관악구민 AI 첫걸음 강의



박준희 관악구청장

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서울 관악구가 주민들의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이고 디지털 격차를 줄이기 위해 맞춤형 AI 교육을 운영한다고 20일 밝혔다.구가 마련한 ‘AI 기초 및 활용 교육’은 실습 중심으로, 일반 구민 외에도 소상공인이나 예비 창업자, 구직자 등을 위한 3가지 과정이다. 과정별로 8회씩 총 24회다.우선 ‘AI 첫걸음 과정’은 누구나 참여할 수 있는 입문 교육이다. AI를 활용한 블로그와 유튜브, 사진 편집 등을 익힐 수 있다. 생성형 AI의 기초부터 안전한 활용법, 올바른 질문법까지 배울 수 있다.소상공인과 예비 창업자에 특화된 ‘AI 커머스·콘텐츠 제작 과정’도 있다. 네이버 스마트스토어 마케팅이나 이커머스 창업 기초, 사진 보정 등 바로 적용할 수 있는 기술을 알려주는 실전형 강좌다.취업 준비생의 실무 역량 강화를 돕는 ‘AI 취업 패스’에서는 AI를 활용한 실무 문서 작성부터 이력서와 면접 준비, 자격증 대비를 도와준다. 관악구청 정보화교육 콜센터에서 교육 신청을 할 수 있다.박준희 구청장은 “모두가 AI를 든든한 동반자로 삼을 수 있도록 수요자 중심의 신기술 교육을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.김주연 기자