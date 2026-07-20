이홍근 경기도의원, 경기도의회 제12대 전반기 도시환경위원장 선출



이홍근 의원. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회가 경기도의 균형 있는 성장과 지속 가능한 환경 조성을 목표로 본격적인 의정 활동을 전개한다.경기도의회는 7월 16일(목) 제392회 임시회 제3차 본회의에서 이홍근 의원(더불어민주당, 화성1)을 도시환경위원회 위원장으로 선출했다.이홍근 위원장은 화성 출신 재선 의원으로, 수락 연설을 통해 “의정 활동을 이어 오며 늘 마음에 새겨 온 것은 의회의 존재 이유는 도민이며, 의정의 성과는 도민의 삶에서 증명되어야 한다는 것”이라며 위원장 선출에 대한 감사의 뜻을 전했다.이 위원장은 “도시환경위원회는 경기도의 현재를 점검하고 미래를 설계하는 위원회”라며 “도시의 균형 있는 성장과 지속 가능한 환경, 안전하고 품격 있는 생활 환경 조성 등 도민의 삶의 질을 높이는 중요한 책무를 맡고 있다”고 강조했다.이어 “위원장으로서 도시환경위원회의 전문성과 정책 역량을 더욱 강화하고, 위원 한 분 한 분의 경험과 지혜가 존중받는 위원회 운영을 통해 도민이 체감할 수 있는 정책 성과를 만들어 가겠다”고 밝혔다.끝으로 이 위원장은 “도시환경위원회가 경기도 발전과 도민의 행복을 이끄는 선도적인 위원회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.한편, 도시환경위원회는 위원장을 포함해 13명의 위원으로 구성되며, 도시주택·도시개발·기후환경에너지 등 경기도의 도시정책과 환경정책 전반을 소관한다.양승현 리포터