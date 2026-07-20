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“중고 컴퓨터의 착한 변신”…강서구 ‘사랑의 PC’ 나눈다

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20일부터 취약계층 지원 신청·2년간 무상 수리


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서울 강서구 ‘사랑의 PC’ 포스터
서울 강서구 ‘사랑의 PC’ 무상보급 안내 포스터


서울 강서구는 디지털 기기를 접하기 어려운 이웃을 위해 올해도 ‘사랑의 컴퓨터(PC) 보급 사업’을 이어간다고 20일 밝혔다.

구는 업무용 컴퓨터 중 조달청에서 정한 내용연수인 5년이 지난 기기를 정비해 취약계층에 무상으로 보급해왔다. 2023년부터 지난해까지 컴퓨터 본체 374대와 모니터 368대를 이웃에게 전달했다.

기기 지원 대상은 기초생활수급자, 장애인, 사회복지단체 등이다. 컴퓨터 본체와 모니터, 마우스, 키보드 등 일체를 총 100대 지원한다.

이번에 보급하는 컴퓨터는 주요 부품과 주변 기기를 새롭게 교체한 제품이다. 문서작성 등에 필요한 ‘한컴오피스 2024’와 같은 프로그램도 설치된다. 2년간 무상 수리 서비스도 지원한다.

구는 이날부터 물량이 소진될 때까지 지원 신청을 받는다. 구청 스마트정보과 또는 거주지 동 주민센터를 방문해 신청하면 된다. 필요한 구비서류는 구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

진교훈 구청장은 “이번 사업은 디지털 세상에서 소외되는 이웃이 없도록 도움을 주는 동시에 자원을 재활용하는 일석이조의 효과가 있다”며 “앞으로도 구민의 디지털 정보 격차 해소를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
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