이상일 시장 “든든용인 돌봄파트너가 돌봄의 지평을 넓힐 것”



이상일 용인시장(가운데)이 20일 ‘든든용인 의료·요양 통합돌봄 돌봄파트너’ 발대식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 용인시 제공

‘든든용인 의료·요양 통합돌봄 돌봄파트너’가 20일 발대식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.

이상일 시장은 “용인시의 인구 중 어르신은 약 19만 명으로 인구 비중은 17%에 이르고, 인구 증가에 따라 돌봄이 필요한 대상자 숫자도 늘어나고 있다”며 “돌봄 일선에서 활동하는 돌봄파트너 여러분이 선구자적 역할을 하고 있고, 돌봄의 지평을 넓힐 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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‘든든용인 돌봄파트너’는 시민과 읍·면·동 지역사회보장협의체 위원을 돌봄인력으로 양성해 통합돌봄이 필요한 대상자와 연결하는 시민주도형 의료·요양 통합돌봄 사업이다.이날 발대식에서시민 18명과 읍·면·동 지역사회보장협의체 위원 11명 등 총 29명이 참여하는 ‘든든용인 돌봄파트너’는 8월부터 대상자를 정기적으로 방문하고, 유선 모니터링을 실시하는 등 지역사회 돌봄 활동을 수행한다.한편, 시는 의료·요양 통합돌봄 시행에 따라 퇴원환자 지역사회 연계사업, 찾아가는 방문약사 약물관리사업, IoT 기반 주거돌봄 ‘온(溫) 홈케어’ 사업, 따숨케어하우스 조성 등 다양한 통합돌봄 사업을 추진 중이다.안승순 기자