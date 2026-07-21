성복임 경기도의원, 교통 인프라·복지 양자택일 안 돼,경기패스 이탈·똑타 플랫폼 문제 지적



▲20일 열린 경기도의회 건설교통위원회 교통국 업무보고에서 성복임 의원이 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 성복임 의원(더불어민주당, 군포1)이 경기도의 재정혁신 기조 속에서 도민의 교통복지와 이동권이 위축되어서는 안 된다고 지적했다.성복임 의원은 20일 열린 건설교통위원회 교통국 업무보고에서 재정혁신에 따른 교통 정책 사업 조정 우려를 비롯해 고양시의 경기패스 이탈 문제, 경기교통공사 ‘똑타’ 플랫폼 자체 개발 방침 변경 논란 등을 집중 조명했다.성 의원은 질의를 통해 재정혁신 추진 과정에서 교통 분야 사업이 축소될 가능성을 확인했다. 답변 과정에서 인프라 구축이 사업의 우선순위에 배치될 수 있다는 취지의 언급이 나오자, 성 의원은 “김동연 도지사가 본회의 정책 설명에서 밝힌 어린이·청소년 교통비 지원 확대 방침과 집행부의 사업 추진 방향 사이에 엇박자가 발생하고 있다”고 꼬집었다.이어 성 의원은 “재정 건전성 확보와 도민의 이동권 보장은 양자택일의 문제가 아니다”라며 “친환경 대중교통 체계를 구축하여 기후위기에 대응하는 동시에, 취약계층과 어르신, 교통약자를 위한 복지 사업이 재정 건전성을 이유로 중단되거나 위축되는 일은 결코 없어야 한다”고 질책했다. 그러면서 “사업 우선순위를 정할 때 교통복지 분야를 손쉽게 축소 대상으로 삼지 말고, 면밀한 검토와 신중한 판단을 거쳐야 한다”고 강조했다.또한 성 의원은 2026년 1월부터 고양시가 경기패스 사업에서 이탈하게 된 주요 배경으로 도 및 시의 재정 부담률 문제가 작용했음을 되짚었다. 특히 최근 6·3 지방선거를 통해 경기교통공사 사장 출신 인사가 고양시장으로 당선된 점을 언급하며, 경기도가 고양시와의 지속적인 소통과 협의를 이어가 경기패스 재참여를 이끌어내야 한다고 요청했다. 이와 함께 서울 인근 시·군의 경우 서울 출퇴근 수요가 많아 환승 문제 등으로 사업 참여에 미온적인 경향이 있음을 지적하고, 서울·인천과의 신속한 협조 체계를 구축하여 ‘수도권 원패스’를 차질 없이 추진해 줄 것을 당부했다.이어 경기교통공사의 ‘똑타’ 플랫폼 전환 흐름에 대해서도 철저한 검증을 요구했다. 성 의원은 경기교통공사가 현대자동차의 ‘서클’ 플랫폼을 활용하며 2025년 기준 대당 월 4만 3천 원의 수수료를 지불해 온 것과 관련, 비용 절감과 외주 의존도 낮추기를 위한 자체 플랫폼 구축 진행 상황을 점검했다.공사는 지난해 행정사무감사 당시 “2026년까지 3단계에 걸쳐 똑타 운영 서버를 공공으로 전환하고, 2027년 계약 종료 시점에 맞춰 교통공사가 통합 운영하겠다”고 보고했으나, 최근 사전 보고 없이 계약 연장이나 신규 입찰 검토로 방향을 선회한 점을 날카롭게 지적했다. 성 의원은 민간 위탁에 따른 수수료 부담 문제를 재차 짚으며, 사업 추진 경과에 대한 상세한 서면 보고를 공식 요구했다.한편 제12대 경기도의회 의원으로서 첫 상임위원회 일정을 소화한 성복임 의원은 “11대에 이어 12대에서도 경기도민의 편안한 이동권 확보, 교통 사각지대 해소, 교통복지 증진을 위해 최선을 다해 의정활동에 임하겠다”고 소감을 밝혔다.양승현 리포터