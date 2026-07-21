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방성환 경기도의원, AI 정책의 핵심은 사람... 전문인력과 실행계획 갖춰야

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▲20일 열린 경기도의회 미래과학협력위원회 AI국 업무보고에서 방성환 의원이 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 미래과학협력위원회 방성환 의원(국민의힘, 성남5)이 경기도 AI 정책의 성공적인 안착을 위해서는 구체적인 실행 계획과 전문성을 갖춘 인적 자원의 배치가 최우선되어야 한다고 지적했다.

방성환 의원은 20일 열린 미래과학협력위원회 AI국 대상 업무보고에서 AI 정책의 추진 방향과 인력 운용 체계를 점검했다.

방 의원은 “AI는 일반 행정과 달리 높은 전문성이 요구되는 분야”라며 “AI국도 일반 행정조직과 같은 방식의 인력 운영에서 벗어나 전문성을 갖춘 인력 확보와 배치 계획을 마련해야 한다”고 지적했다.

이어 방 의원은 “의회가 조직과 예산을 적극 지원하기 위해서는 AI국도 단계별 목표와 인력·조직·재정 계획을 담은 구체적인 로드맵을 제시해야 한다”며 “실행 가능한 계획을 의회와 공유하면서 함께 만들어가는 체계가 필요하다”고 강조했다.

AI 인재 양성 사업 부문에 대해서는 공공 부문만의 특화된 접근법을 당부했다. 방 의원은 “민간 기업과 같은 인재를 양성하는 것이 아니라 행정 AI와 공공서비스 혁신을 이끌 수 있는 경기도만의 전문 인력을 육성해야 한다”며 차별화된 인재 육성 전략의 필요성을 언급했다.

또한 업무 보고서상 ‘클러스터’, ‘생태계’ 등의 추상적 단어가 거듭 제시된 점을 짚으며 “AI 정책은 결국 사람이 만드는 것”이라며 “클러스터나 생태계라는 용어보다 중요한 것은 전문성을 갖춘 인재가 정책을 설계하고 현장을 연결하는 역할을 하는 것”이라고 명시했다.

끝으로 방성환 의원은 “AI 정책은 결국 사람이 만드는 것”이라며 “전문 인력과 실행력 있는 계획을 바탕으로 AI 정책을 추진하고, 미래과학협력위원회 위원들과도 지속적으로 방향을 공유하며 함께 발전시켜 나가길 기대한다”고 질의를 마쳤다.

양승현 리포터
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