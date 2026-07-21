서울Pn

검색

“치매, 두려움보단 이해와 준비를”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘멋’은 살리고 걷는 ‘맛’ 더한 한양도성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 행안부 서울 자치구 평가 ‘최고 1등급’…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

낡은 광장 새단장하는 양천문화회관

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

이오수 경기도의원, 제12대 전반기 문화체육관광위원회 부위원장 선임

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲20일 열린 경기도의회 문화체육관광위원회에서 부위원장으로 선임된 이오수 의원이 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원 9)이 제12대 경기도의회 전반기 문화체육관광위원회 부위원장으로 선임되며 주요 정책 현안 조정에 나섰다.

이오수 부위원장은 상임위원회 소속 위원들과 연대해 경기도 문화예술·체육·관광 분야의 핵심 사업과 정책 과제를 원활히 조율하는 소통 교두보 역할을 수행하게 된다.

경기도의회 문화체육관광위원회는 도민의 삶의 질 향상과 직결된 문화예술 진흥, 생활체육 활성화, 관광산업 육성, 문화유산 보존 등의 도정 과제를 총괄하는 주요 상임위원회다.

이 부위원장은 “지역 문화예술인의 안정적인 활동 기반 마련과 생활체육 활성화, 경기도 관광산업 경쟁력 강화 등을 주요 과제로 삼고 의정 활동을 펼칠 계획”이라고 소감을 밝혔다.

이어 “수원 지역의 문화·체육 기반 시설 확충과 지역 관광 자원 활성화를 위해 현장의 의견을 적극 수렴하고, 관련 정책이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

아울러 “문화와 체육, 관광은 도민의 일상에 활력을 더하고 지역 경제를 성장시키는 중요한 분야”라며 “위원회 의원들과 적극적으로 소통하고 협력해 도민이 체감할 수 있는 정책을 만들겠다”고 다짐했다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강동의 미래 정책, 청년들에게서 답을 찾는다 [현장

이수희 구청장, 청년들과 간담회

성동, 침수취약가구 돌봄대가 뜬다

통반장ㆍ공무원 등 89명으로 구성

“내 반려인 점수는”…서울시 ‘반려인능력시험’ 참가

21일부터 선착순 5000명 접수·우수자는 실기 기회

“제가 현장에 가보겠습니다” [현장 행정]

김현기 강남구청장, 주민 간담회

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr