이오수 경기도의원, 제12대 전반기 문화체육관광위원회 부위원장 선임



▲20일 열린 경기도의회 문화체육관광위원회에서 부위원장으로 선임된 이오수 의원이 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원 9)이 제12대 경기도의회 전반기 문화체육관광위원회 부위원장으로 선임되며 주요 정책 현안 조정에 나섰다.이오수 부위원장은 상임위원회 소속 위원들과 연대해 경기도 문화예술·체육·관광 분야의 핵심 사업과 정책 과제를 원활히 조율하는 소통 교두보 역할을 수행하게 된다.경기도의회 문화체육관광위원회는 도민의 삶의 질 향상과 직결된 문화예술 진흥, 생활체육 활성화, 관광산업 육성, 문화유산 보존 등의 도정 과제를 총괄하는 주요 상임위원회다.이 부위원장은 “지역 문화예술인의 안정적인 활동 기반 마련과 생활체육 활성화, 경기도 관광산업 경쟁력 강화 등을 주요 과제로 삼고 의정 활동을 펼칠 계획”이라고 소감을 밝혔다.이어 “수원 지역의 문화·체육 기반 시설 확충과 지역 관광 자원 활성화를 위해 현장의 의견을 적극 수렴하고, 관련 정책이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.아울러 “문화와 체육, 관광은 도민의 일상에 활력을 더하고 지역 경제를 성장시키는 중요한 분야”라며 “위원회 의원들과 적극적으로 소통하고 협력해 도민이 체감할 수 있는 정책을 만들겠다”고 다짐했다.양승현 리포터