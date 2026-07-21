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김보라, “주민 의견 꼼꼼히 살펴 더불어 사는 풍요로운 안성 완성하겠다”

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안성시, 시민 소통 ‘2026년 하반기 읍·면·동 정책공감토크’ 시작


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김보라 안성시장이 20일 서운면행정복지센터에서 열린 정책공감토크에서 시의 목표와 핵심사업을 설명하고 있다. 안성시 제공


경기 안성시가 서운면과 공도읍을 시작으로 ‘2026년 하반기 읍·면·동 정책공감토크’에 들어갔다.

김보라 시장과 시의원, 관계 공무원, 지역민들이 참석한 가운데 첫 일정으로 서운면행정복지센터와 공도읍행정복지센터에서 20일 열린 정책공감토크에서는 민선 9기 시정 운영 방향을 공유하고, 읍·면별 주요 현안 및 각종 건의 사항에 대한 질의응답 등이 이어졌다.

김 시장은 민선 9기 비전인 ‘더불어 사는 풍요로운 안성의 완성’을 시민들에게 설명하며 포용적 경제, 보편적 인프라, 촘촘한 안전망, 생활 속 문화예술, 생태적 지속 가능성 등 시의 목표와 핵심 사업을 소개했다.

서운면에서는 초등학교 통학로 환경 개선, 기업 유치와 관련한 주민 불편 사항, 포도테마공원 추진 등에 대한 의견이 제시됐고, 공도읍에서는 도시 성장에 따른 교통과 생활 SOC, 농로 확장, 행정개편 사무처리, 정주 여건 개선 등에 대한 주민들의 건의가 잇따랐다.

김 시장은 “정책공감토크는 민선 9기 소통 행정의 시작을 알리는 자리이자 시민의 목소리를 듣고 함께 해결책을 만들어가는 교두보”라며 “현장에서 주신 소중한 의견들을 꼼꼼히 검토해 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

안승순 기자
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