서울Pn

검색

“치매, 두려움보단 이해와 준비를”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘멋’은 살리고 걷는 ‘맛’ 더한 한양도성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 행안부 서울 자치구 평가 ‘최고 1등급’…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

낡은 광장 새단장하는 양천문화회관

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

김미숙 경기도의회 부의장 “안전한 학교급식 위해 공급업체와의 소통 강화해야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲20일 열린 경기도의회 농정해양위원회 업무보고에서 김미숙 의원이 경기도농수산진흥원을 상대로 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


학교급식의 안전성과 품질 제고를 위해 식재료 공급업체에 대한 엄격한 사후 관리 체계 구축과 지속적인 현장 소통이 필요하다는 지적이 제기됐다.

경기도의회 농정해양위원회 김미숙 의원(더불어민주당, 군포 3)은 20일 열린 제392회 임시회 경기도농수산진흥원 대상 2026년 업무보고에서 학교급식 공급업체 관리 실태를 점검하고 상생 방안을 논의했다.

김미숙 의원은 학교 및 공공급식 공급업체 선정 기준을 점검하며 “학교급식은 아이들이 먹는 먹거리인 만큼 가격뿐 아니라 안전성과 품질 관리 역량을 종합적으로 평가하는 것이 무엇보다 중요하다”며 철저한 평가 절차 이행을 주문했다.

이어 사후 점검 체계의 정비 필요성을 강조했다. 김 의원은 “공급업체 선정만큼 중요한 것이 선정 이후의 관리”라며 “공급업체에 대한 정기 점검은 어떤 방식으로 이뤄지고 있는지, 최근 3년간 계약 해지나 공급 중단 사례는 있었는지 투명하게 관리할 필요가 있다”고 지적했다.

또한 원자재 가격 상승, 인력난, 물류비 증가 등 현장이 직면한 고충을 언급하며 “공급업체는 단순한 관리 대상이 아니라 안전한 학교급식을 함께 만들어 가는 협력 파트너”라며 “현장의 애로사항을 정기적으로 청취하고 제도 개선에 반영할 수 있는 소통 체계가 필요하다”고 제언했다.

이에 최창수 경기도농수산진흥원장은 소통 체계 구축의 필요성에 공감하며, 올해 하반기 내 공급업체 간담회를 개최해 현장의 다양한 의견을 청취하고 사업 운영에 적극 반영하겠다고 답했다.

끝으로 김미숙 의원은 “공급업체가 안정적으로 운영돼야 학생들에게 안전한 먹거리를 지속적으로 제공할 수 있다”며 “공급업체 선정의 공정성과 철저한 품질 관리는 물론, 현장의 목소리를 정책에 반영할 수 있는 정기적인 소통 체계를 구축해 도민과 학부모가 더욱 신뢰할 수 있는 공공급식 환경을 만들어 달라”고 당부했다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강동의 미래 정책, 청년들에게서 답을 찾는다 [현장

이수희 구청장, 청년들과 간담회

성동, 침수취약가구 돌봄대가 뜬다

통반장ㆍ공무원 등 89명으로 구성

“내 반려인 점수는”…서울시 ‘반려인능력시험’ 참가

21일부터 선착순 5000명 접수·우수자는 실기 기회

“제가 현장에 가보겠습니다” [현장 행정]

김현기 강남구청장, 주민 간담회

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr