김미숙 경기도의회 부의장 “안전한 학교급식 위해 공급업체와의 소통 강화해야”



▲20일 열린 경기도의회 농정해양위원회 업무보고에서 김미숙 의원이 경기도농수산진흥원을 상대로 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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학교급식의 안전성과 품질 제고를 위해 식재료 공급업체에 대한 엄격한 사후 관리 체계 구축과 지속적인 현장 소통이 필요하다는 지적이 제기됐다.경기도의회 농정해양위원회 김미숙 의원(더불어민주당, 군포 3)은 20일 열린 제392회 임시회 경기도농수산진흥원 대상 2026년 업무보고에서 학교급식 공급업체 관리 실태를 점검하고 상생 방안을 논의했다.김미숙 의원은 학교 및 공공급식 공급업체 선정 기준을 점검하며 “학교급식은 아이들이 먹는 먹거리인 만큼 가격뿐 아니라 안전성과 품질 관리 역량을 종합적으로 평가하는 것이 무엇보다 중요하다”며 철저한 평가 절차 이행을 주문했다.이어 사후 점검 체계의 정비 필요성을 강조했다. 김 의원은 “공급업체 선정만큼 중요한 것이 선정 이후의 관리”라며 “공급업체에 대한 정기 점검은 어떤 방식으로 이뤄지고 있는지, 최근 3년간 계약 해지나 공급 중단 사례는 있었는지 투명하게 관리할 필요가 있다”고 지적했다.또한 원자재 가격 상승, 인력난, 물류비 증가 등 현장이 직면한 고충을 언급하며 “공급업체는 단순한 관리 대상이 아니라 안전한 학교급식을 함께 만들어 가는 협력 파트너”라며 “현장의 애로사항을 정기적으로 청취하고 제도 개선에 반영할 수 있는 소통 체계가 필요하다”고 제언했다.이에 최창수 경기도농수산진흥원장은 소통 체계 구축의 필요성에 공감하며, 올해 하반기 내 공급업체 간담회를 개최해 현장의 다양한 의견을 청취하고 사업 운영에 적극 반영하겠다고 답했다.끝으로 김미숙 의원은 “공급업체가 안정적으로 운영돼야 학생들에게 안전한 먹거리를 지속적으로 제공할 수 있다”며 “공급업체 선정의 공정성과 철저한 품질 관리는 물론, 현장의 목소리를 정책에 반영할 수 있는 정기적인 소통 체계를 구축해 도민과 학부모가 더욱 신뢰할 수 있는 공공급식 환경을 만들어 달라”고 당부했다.양승현 리포터