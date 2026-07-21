김진후 경기도의원, 운수·노동 현장 경험 바탕으로 건설교통위원회 의정활동 본격화



▲경기도의회 건설교통위원회 상임위원회 회의에서 김진후 의원이 발언을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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운수 및 노동 현장에서 풍부한 경험을 쌓아 온 전문가가 제12대 경기도의회 건설교통위원회에 합류해 본격적인 의정 활동의 닻을 올렸다.경기도의회 김진후 의원(국민의힘·비례)은 제12대 경기도의회 건설교통위원회 위원으로 선임돼 대중교통 체계 개편과 운수 종사자 권익 보호를 위한 의정 활동을 본격화한다고 밝혔다.김진후 의원은 “오랜 기간 운수업계와 노동 현장에서 일하며 교통 정책이 종사자의 근무 환경은 물론 도민의 일상과도 밀접하게 연결돼 있다는 점을 체감해 왔다”며 “현장의 목소리가 경기도 정책에 충실히 반영될 수 있도록 역할을 다하겠다”고 소회를 전했다.김 의원은 전국자동차노동조합연맹 경기지역자동차노동조합 사무처장을 비롯해 한국노총 수원지역지부 부의장, 수원시 노사민정협의회 위원 등을 두루 거친 운수·노동 분야의 전문가로, 현장 실무 경험과 정책 전문성을 고루 겸비했다는 평가를 받는다.향후 김 의원은 이 같은 현장 네트워크와 전문성을 집약해 버스·택시 등 대중교통 지원 체계 점검, 운수 종사자 근무 환경 및 처우 개선, 교통 안전 인프라 확충, 안정적인 교통 서비스 제공 등 도내 교통 분야 핵심 과제들을 집중적으로 살펴볼 계획이다.김진후 의원은 “운수업계와 종사자가 겪는 현실적인 어려움이 정책에 충실히 반영되는지 면밀히 살피겠다”며 “관련 예산과 사업이 현장의 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 제도 개선과 정책 대안 마련에 힘쓰겠다”고 강조했다.양승현 리포터