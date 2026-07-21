최성운 경기도의원, 문화체육관광위원회 의정활동 본격화



▲20일 열린 경기도의회 문화체육관광위원회 업무보고에서 최성운 의원이 소관 부서 제출 자료를 검토하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도 도민의 삶의 질 향상과 직결된 문화·체육·관광 분야의 실효성 있는 정책 추진을 위해 경기도의회가 소관 부서 현안 점검에 나섰다.경기도의회 문화체육관광위원회 최성운 의원(더불어민주당, 부천5)은 20일 열린 제392회 임시회 문화체육관광국 주요 업무보고에 참석해 상임위 합류 소감을 전하고 소관 사업 전반을 점검했다.이번 업무보고는 도내 문화예술 주요 정책과 핵심 사업의 추진 현황을 점검하고 발전 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 최 의원은 보고된 내용을 바탕으로 사업의 구체적인 목적과 추진 방향, 도민이 실제 체감하는 정책 효과 등을 다각도로 살폈다.최성운 의원은 “존경하는 채신덕 위원장님과 여러 위원님, 문화체육관광국 관계 공직자 여러분을 만나 뵙게 돼 영광”이라며 “문화와 체육, 관광은 경기도의 미래 경쟁력이자 도민의 삶의 질을 높이는 중요한 정책 분야”라고 강조했다.이어 최 의원은 “앞으로 현장의 목소리를 바탕으로 정책을 함께 고민하고, 부족한 부분에는 합리적인 대안을 제시하겠다”며 “집행부와 적극적으로 소통해 도민이 체감하는 문화·체육·관광 정책이 추진될 수 있도록 책임감을 갖고 의정 활동에 최선을 다하겠다”고 의지를 밝혔다.이날 업무보고 자리에는 박래혁 문화체육관광국장을 비롯해 소관 공공기관장들이 참석해 주요 사업의 현황을 보고하고, 문화예술 지원 확대를 비롯한 도내 현안과 향후 추진 계획을 깊이 있게 논의했다.한편, 제392회 임시회 문화체육관광위원회 업무보고는 7월 20일부터 21일까지 이틀간의 일정으로 진행되며, 위원회는 문화체육관광국 및 산하기관의 사업 계획과 주요 현안을 면밀히 검증할 예정이다.양승현 리포터