서울Pn

검색

“치매, 두려움보단 이해와 준비를”

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘멋’은 살리고 걷는 ‘맛’ 더한 한양도성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 행안부 서울 자치구 평가 ‘최고 1등급’…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

낡은 광장 새단장하는 양천문화회관

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

장윤정 경기도의원 “사회적 기업 지원 현실화 및 공공 플랫폼 소통 체계 개선해야”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

▲경기도의회 경제노동위원회 업무보고에서 장윤정 의원이 소관 부서를 상대로 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도 내 사회적 기업에 대한 실질적인 예산 지원책 마련과 함께 공공 플랫폼의 이용자 소통 창구 정비가 시급하다는 지적이 제기됐다.

경기도의회 경제노동위원회 장윤정 의원은 경제노동위원회 첫 주요 업무 보고에 참석해 도내 사회적 기업 지원 체계의 문제점을 지적하고, 공공 플랫폼 운영 개선 및 상권 활성화 사업의 협업 강화를 촉구했다.

장윤정 의원은 사회적 기업이 사회적 가치 지표(SVI)를 달성하기 위해 기울이는 노력에 비해 현재 제공되는 지원 수준이 미흡하다고 짚었다. 장 의원은 “사회적 기업은 취약계층 일자리 창출 등 공익적 역할을 수행하고 있음에도, 예산 축소로 인해 운영에 어려움을 겪고 있다”며 “국비 의존도가 높은 현 구조를 극복하고 경기도 차원에서 기업들이 체감할 수 있는 지원책이 필요하다”고 강조했다.

이에 도 관계자는 “사회적 기업의 중요성을 깊이 공감하며, 국비 외에도 도 자체 자율 계정을 편성해 지원 수준을 보전하기 위해 노력하고 있다”고 답하며, 현장 상황을 고용노동부에 지속적으로 전달하여 내년에는 더욱 나은 지원 환경이 조성될 수 있도록 건의하겠다고 밝혔다.

이어 장 의원은 안산시와 추진 중인 상권 활성화 사업과 관련해 과거에 있었던 소통 부재 문제를 언급하며, “사업의 성공적인 안착을 위해서는 시·도·상인 간의 소통이 필수적”이라고 발언하며 도 집행부에 원활한 협의 체계 구축과 업무 처리를 당부했다.

끝으로 경기도가 운영하는 각종 사업 홈페이지 내 소비자 피드백과 고객 지원 센터 기능이 미흡한 점을 꼬집었다. 장 의원은 “소비자가 궁금증을 해소하고 의견을 개진할 수 있는 창구가 반드시 필요하다”며 개별 사업 홈페이지에 대한 전수 점검 및 정비를 포함해 공공 플랫폼 전반의 관리 체계 개선과 고객 소통 창구 마련을 강력히 주문했다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강동의 미래 정책, 청년들에게서 답을 찾는다 [현장

이수희 구청장, 청년들과 간담회

성동, 침수취약가구 돌봄대가 뜬다

통반장ㆍ공무원 등 89명으로 구성

“내 반려인 점수는”…서울시 ‘반려인능력시험’ 참가

21일부터 선착순 5000명 접수·우수자는 실기 기회

“제가 현장에 가보겠습니다” [현장 행정]

김현기 강남구청장, 주민 간담회

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr