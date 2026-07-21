경기도의회 보건복지위원회, 부위원장 선임 및 업무보고로 본격 의정활동 착수



▲경기도의회 보건복지위원회가 제392회 임시회 제1차 상임위원회 회의를 개최하고 소관 부서 업무보고 및 현안 질의를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회(위원장 김동규, 더불어민주당, 안산1)가 제392회 임시회 제1차 상임위원회를 열고 부위원장 선임과 주요 소관 부서 업무보고를 진행하며 도민 복지 증진을 위한 의정활동에 본격 나섰다.이날 회의에서는 위원회 여야 협력 기반을 다지기 위해 문승호 위원(더불어민주당, 성남1)과 국은주 위원(국민의힘, 비례)이 각각 부위원장으로 선임됐다.김동규 위원장은 “도민의 삶과 직결되는 보건·복지 현안을 꼼꼼히 살피고, 책임 있는 견제와 실효성 있는 정책 대안으로 도민의 신뢰에 보답하겠다”며 소회와 각오를 전했다.이어진 1차 회의에서 보건복지위원회는 복지국, 경기복지재단, 경기도사회서비스원 등 핵심 소관 부서와 산하기관의 사업 추진 현황을 점검하고 다각적인 대안을 제시했다.복지국 업무보고에서 위원들은 통합돌봄 전달체계 구축과 복지서비스 신청주의 한계 극복을 위한 사회서비스 혁신 방안을 논의했다. 아울러 사회복지시설 종사자 처우개선, 노인·장애인 등 취약계층 지원 강화, 사회복지기금의 건전 운용 등 주요 정책을 점검하며 재정 효율성과 정책 지속가능성을 제고해 도민이 체감할 성과를 낼 것을 주문했다.경기복지재단 대상 업무보고에서는 서민금융복지 지원, 정책연구, 사회복지시설 평가·컨설팅 등의 기능을 다뤘다. 위원들은 연구 성과가 실제 현장 정책으로 연결될 수 있도록 실효성을 높여 경기복지재단이 도 복지 정책을 이끄는 전문 싱크탱크로 자리매김해야 한다고 당부했다.경기도사회서비스원과 관련해서는 공공 돌봄 품질 향상과 돌봄 지원체계 고도화, 사회적 약자 및 종사자 지원 강화 등 공공 사회서비스의 기능 확립을 위한 세부 실행 과제들을 점검했다.김동규 위원장은 “위원들이 제안하고 지적한 사항은 향후 정책과 업무 추진에 적극 반영해 달라”고 집행부에 당부하며, “1,420만 경기도민의 건강과 복지를 책임지는 보건복지위원회로서 도민이 체감하는 정책 성과를 만들기 위해 책임 있는 의정활동을 이어가겠다”고 밝혔다.한편, 보건복지위원회는 김동규 위원장을 비롯해 문승호·국은주 부위원장, 명성숙, 방미숙, 우현욱, 정현미, 채정선, 최경순, 권태익, 김성기, 김현덕, 차유미 위원 등 총 13명의 위원으로 구성되어 활동을 이어나간다. 보건복지위원회는 오는 21일 제2차 회의를 열어 보건건강국, 경기도의료원, 경기도보건환경연구원의 업무보고를 진행할 예정이다.양승현 리포터