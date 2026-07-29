용산구, 러닝 초보도 환경 지키는 ‘줍깅’ 참가자 모집

사회적경제 기업과 운영하는 주민 참여형 사업



‘용산 줍깅’ 포스터

‘용산 줍깅’ 포스터

용산구 제공

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서울 용산구는 운동을 하면서 지역 환경도 지킬 수 있는 주민 참여형 환경 프로그램 ‘용산 줍깅 프로젝트’ 참가자를 모집한다고 29일 밝혔다.줍깅은 걷거나 뛰면서 길가의 쓰레기를 줍는 환경보호 활동이다. 이번 프로그램은 사회적경제기업과 함께하는 체험형 사업 ‘용사클래스-우리 곁의 사회적경제’의 하반기 과정으로 기획됐다.프로그램은 9월 5일, 19일, 10월 3일 등 총 3회에 걸쳐 열린다.참가자들은 회차별로 서빙고동, 이태원동, 청파동을 거점으로 권역별 줍깅 활동에 참여하게 된다. 참가자의 달리기 경험과 체력 수준에 따라 초급, 중급으로 나뉜다.활동 이후에는 사회적경제기업을 소개하고 자원순환과 올바른 분리배출에 관한 환경교육도 진행된다. 협력 카페에서 참가자 간 교류 시간도 갖게 된다.회차별 모집 인원은 20∼30명이다. 신청은 이날부터 구청 홈페이지 또는 포스터 QR코드를 통해 선착순으로 하면 된다. 용산구민이면 누구나 참여 가능하며 참가비는 없다.김경대 구청장은 “환경보호 실천이 지역 상권과 사회적경제 기업의 성장으로 이어질 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 주민들이 즐겁게 참여하며 사회적 가치를 체감할 수 있는 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.김주연 기자