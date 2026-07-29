관악구, 국내 최대 IT 전시 ‘한국전자전’ 참여 기업 모집

‘관악S밸리관’에 스타트업 5곳 전시

관악구 ‘한국전자전’ 참여 기업 모집

서울 관악구가 오는 10월 코엑스에서 열리는 ‘한국전자전’(KES) 참여 기업을 모집한다.

관악구 제공

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서울 관악구는 국내 최대 정보기술(IT) 전시회인 ‘2026 한국전자전(KES)’에 ‘관악S밸리관’을 조성한다고 29일 밝혔다.구는 관악구의 유망 스타트업이 판로를 개척할 수 있도록 이번 전시 공간을 준비했다. 오는 10월 13∼16일 코엑스에서 열리는 이 전시회는 500여개 기업과 7만명의 참관객이 모여 인공지능 전환(AX), 로보틱스 등 첨단 산업의 미래를 그리는 자리다.구는 참여 스타트업에게 다각적으로 행정·재정 지원을 제공한다. 선정된 5개 기업당 500만원의 홍보 부스를 비롯해 안내 데스크 등 전시 운영에 필요한 기본 장치를 지원한다. 실질적인 투자나 계약으로 이어질 수 있도록 행사 전에는 기업별 맞춤형 고객사나 투자사와 사전에 연계하고 현장에선 집중적인 만남을 진행한다.지원 대상은 관악구에 본사나 주 사업장이 있는 스타트업으로, 인공지능(AI)·딥테크 등 분야에서 출품할 수 있는 수준의 제품이나 서비스가 있어야 한다.신청 접수는 다음달 오후 2시까지 관악중소벤처진흥원 홈페이지를 통해 진행한다.박준희 구청장은 “관악S밸리의 유망 스타트업들이 뛰어난 기술을 세계에 알리고 새로운 판로를 개척하는 최고의 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 관악중소벤처진흥원과 함께 AI와 딥테크 기업 육성 체계를 더욱 고도화해 ‘관악S밸리 3.0’을 성공적으로 추진하고 벤처기업 1000개 시대를 열겠다”고 말했다.김주연 기자