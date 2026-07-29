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관악구, 국내 최대 IT 전시 ‘한국전자전’ 참여 기업 모집

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‘관악S밸리관’에 스타트업 5곳 전시
관악구 ‘한국전자전’ 참여 기업 모집
서울 관악구가 오는 10월 코엑스에서 열리는 ‘한국전자전’(KES) 참여 기업을 모집한다.
관악구 제공


서울 관악구는 국내 최대 정보기술(IT) 전시회인 ‘2026 한국전자전(KES)’에 ‘관악S밸리관’을 조성한다고 29일 밝혔다.

구는 관악구의 유망 스타트업이 판로를 개척할 수 있도록 이번 전시 공간을 준비했다. 오는 10월 13∼16일 코엑스에서 열리는 이 전시회는 500여개 기업과 7만명의 참관객이 모여 인공지능 전환(AX), 로보틱스 등 첨단 산업의 미래를 그리는 자리다.

구는 참여 스타트업에게 다각적으로 행정·재정 지원을 제공한다. 선정된 5개 기업당 500만원의 홍보 부스를 비롯해 안내 데스크 등 전시 운영에 필요한 기본 장치를 지원한다. 실질적인 투자나 계약으로 이어질 수 있도록 행사 전에는 기업별 맞춤형 고객사나 투자사와 사전에 연계하고 현장에선 집중적인 만남을 진행한다.

지원 대상은 관악구에 본사나 주 사업장이 있는 스타트업으로, 인공지능(AI)·딥테크 등 분야에서 출품할 수 있는 수준의 제품이나 서비스가 있어야 한다.

신청 접수는 다음달 오후 2시까지 관악중소벤처진흥원 홈페이지를 통해 진행한다.

박준희 구청장은 “관악S밸리의 유망 스타트업들이 뛰어난 기술을 세계에 알리고 새로운 판로를 개척하는 최고의 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 관악중소벤처진흥원과 함께 AI와 딥테크 기업 육성 체계를 더욱 고도화해 ‘관악S밸리 3.0’을 성공적으로 추진하고 벤처기업 1000개 시대를 열겠다”고 말했다.

김주연 기자
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