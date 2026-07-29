“재개발·재건축 어려울 땐”…서울 강서구 ‘정비사업 아카데미’

화곡·등촌·가양, 방화·공항동 두개 구역 나눠 진행



강서구, 지역 발전 아카데미

진교훈 서울 강서구청장이 지난해 7월 강서구민회관에서 열린 ‘지역균형발전 아카데미’에서 발언하고 있다.

강서구 제공

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서울 강서구는 주택정비사업에 대한 구민의 이해를 돕기 위해 ‘2026년 정비사업 아카데미’를 운영한다고 29일 밝혔다.복잡하고 어려운 주택공급사업 절차를 실제 사례를 중심으로 쉽게 풀어서 알려주는 강의다.구는 주민이 쉽게 찾을 수 있도록 1구역(화곡·등촌·가양동 등)은 구청에서, 2구역(방화·공항동 등)은 공항동 주민센터에서 나눠 진행할 계획이다.강의는 다음달 25일부터 9월 29일까지 매주 화·수요일 총 9회에 걸쳐 열린다. ▲정비사업 이해 ▲도심공공주택복합사업 ▲재개발·재건축 ▲모아타운 및 소규모주택정비사업 ▲관리처분계획(감정평가) ▲부동산 세제 등으로 구성됐다.구는 강의 영상을 구청 유튜브 채널에서도 공개할 계획이다. 건축사, 감정평가사, 세무사 등 각 분야 전문가들이 주민들이 궁금해하는 내용을 집중적으로 다룰 예정이다.수강 신청은 다음달 4∼18일에 받는다. 신청 방법 등 세부 내용은 구청 홈페이지에서 확인하면 된다. 전체 강의의 50% 이상을 수강한 구민을 위해 9월 29일 수료식도 열린다. 수강료는 무료다.진교훈 구청장은 “정비사업은 지역의 미래 지도를 바꾸는 사업인 만큼 주민이 올바른 지식을 바탕으로 이해하고 참여하는 게 중요하다”며 “이번 아카데미가 구민들의 궁금증을 해소하고 강서구의 균형발전을 앞당기는 밑거름이 되길 기대한다”고 밝혔다.김주연 기자