“재개발·재건축 어려울 땐”…서울 강서구 ‘정비사업 아카데미’

화곡·등촌·가양, 방화·공항동 두개 구역 나눠 진행
서울 강서구는 주택정비사업에 대한 구민의 이해를 돕기 위해 ‘2026년 정비사업 아카데미’를 운영한다고 29일 밝혔다.
복잡하고 어려운 주택공급사업 절차를 실제 사례를 중심으로 쉽게 풀어서 알려주는 강의다.
구는 주민이 쉽게 찾을 수 있도록 1구역(화곡·등촌·가양동 등)은 구청에서, 2구역(방화·공항동 등)은 공항동 주민센터에서 나눠 진행할 계획이다.
강의는 다음달 25일부터 9월 29일까지 매주 화·수요일 총 9회에 걸쳐 열린다. ▲정비사업 이해 ▲도심공공주택복합사업 ▲재개발·재건축 ▲모아타운 및 소규모주택정비사업 ▲관리처분계획(감정평가) ▲부동산 세제 등으로 구성됐다.
구는 강의 영상을 구청 유튜브 채널에서도 공개할 계획이다. 건축사, 감정평가사, 세무사 등 각 분야 전문가들이 주민들이 궁금해하는 내용을 집중적으로 다룰 예정이다.
진교훈 구청장은 “정비사업은 지역의 미래 지도를 바꾸는 사업인 만큼 주민이 올바른 지식을 바탕으로 이해하고 참여하는 게 중요하다”며 “이번 아카데미가 구민들의 궁금증을 해소하고 강서구의 균형발전을 앞당기는 밑거름이 되길 기대한다”고 밝혔다.
김주연 기자