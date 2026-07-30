충남도, 축사 화재 ‘AI+로봇’으로 잡는다

0.5초 내 감지·자율 소화 구축

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충남도가 인공지능(AI)과 로봇을 이용해 축사 화재 조기 감지와 초동 진압, 가축 대피, 자동 신고 등을 한 번에 해결하는 통합 시스템 개발에 나선다. 도는 ‘축사 맞춤형 AI 기반 화재 조기 감지·소화를 위한 보급형 화재 대응 통합 시스템 개발·실증’을 추진한다고 29일 밝혔다.시스템 개발에는 AI 사물인터넷(AIoT)·재난 안전 전문 기업과 대학 등이 컨소시엄으로 참여한다. 2028년까지 국비 16억원 등 총 25억 4000만원의 사업비가 투입된다.주요 개발 시스템은 배전반 내 미세 전기불꽃을 0.5초 이내 포착해 전원을 차단하는 지능형 감지기다. 먼지·수증기·암모니아 등 극한 환경의 축사에서 5초 이내 화재를 판별하는 특화된 센서와 복합 카메라도 개발한다. 정확도 80% 이상 정밀 살수가 가능한 AI 카메라 연동 자율 소화 로봇과 정밀 타격 제어 기술 시스템도 구축한다.통합 관제 플랫폼은 네트워크 단절이나 정전 상황에서도 AI 자율 판단과 화재 진압 등이 자동으로 이뤄지고 119에 실시간으로 상황을 전파한다.신동헌 도 자치안전실장은 “기술 개발·실증 후 축사 현대화 사업과 연계해 도내 전역으로 확대하겠다”고 말했다. 도내 축사 화재는 2021년부터 2025년까지 5년간 280건에 재산 피해액은 233억원으로 집계됐다.홍성 이종익 기자