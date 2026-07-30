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성수동 삼표부지에 81층 주상복합

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서울시 의결… 호텔·업무시설도
병무청역세권엔 1233가구 공급


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서울 성수동 삼표레미콘 부지에 들어설 업무복합단지 조감도. 서울시 제공


서울 성수동 삼표레미콘 부지에 공공주택 403가구를 포함한 지상 81층 규모의 글로벌 업무복합 단지가 들어선다.

서울시는 지난 28일 제13차 건축위원회를 열고 △성수동1가 683번지 복합용지 개발사업(삼표레미콘부지) △병무청역세권 장기전세주택 건립사업 △서울창조산업허브 조성사업 등 3개 안건을 의결했다고 29일 밝혔다.

서울숲 서쪽 끝인 성수동1가 683에는 지상 81층 주거동과 지상 53층 업무복합동이 들어서게 된다. 애초 최고 79층으로 계획됐으나 건축위에서 층고를 조정해 층수가 늘었다. 두 개 건물에는 공동주택 403가구와 오피스텔 61실, 호텔 130실과 업무·상업·문화시설이 들어선다. 저층부에 누구나 이용할 수 있는 공유공간과 문화시설을 배치하고 서울숲과 한강, 응봉산을 녹지축으로 연결한다. 내년 착공해 2032년 준공이 목표다.

지하철 신림선 서울지방병무청역 인근 병무청역세권(신길동 459-5) 일대는 지하 6층, 지상 42층 규모의 1233가구 단지가 들어선다. 공공임대주택 328가구도 포함된다. 중구의 옛 서울애니메이션센터 부지에 들어서는 서울창조산업허브는 높이 기준 완화를 적용받았다. 지하 4층, 지상 3층 규모로 개방감이 높아질 전망이다.


박재홍 기자
2026-07-30 17면
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