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선사시대 일상은 어땠을까?…강동구, 교실로 찾아가는 교육 운영

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오는 9월 30일까지 운영


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올해 상반기 서울 강동구의 한 초등학교에서 진행된 ‘2026 찾아가는 선사인’ 프로그램.
강동구 제공


서울 강동구는 초등학생을 대상으로 선사시대와 서울 암사동 유적의 역사적 가치를 배우는 학교 연계 방문교육 프로그램 ‘2026 찾아가는 선사인’을 운영하고 있다고 31일 밝혔다. 초등 3~5학년 교과 과정과 연계해 선사시대 역사에 대한 흥미를 높이고 유적의 의미와 가치를 알리는 데 목적이 있다.

프로그램은 강사가 초등학교 교실을 직접 찾아가는 방문형 교육으로 진행된다. 구에 있는 7개 초등학교 73개 학급, 학생 1768명이 참여한다.

구는 교육을 9월 30일까지 운영한다. 수업은 각 초등학교 교실에서 회당 40분간 시청각 강의로 진행되며 암사동 유적을 해설하는 문화관광해설사가 강사로 참여한다. 박물관에서 제작한 학습지를 활용해 학생이 수업 내용을 스스로 정리하고 복습할 수 있도록 했다.

학생들은 수업을 통해 선사시대 사람들의 생활 모습과 구석기·신석기시대의 생활상을 비교할 수 있다. 암사동 유적의 형성과 특징, 역사적 가치 등도 배운다. 교과서에서 배운 내용을 실제 유적과 연결해 이해하며 우리 지역에 있는 선사시대 유적의 소중함을 자연스럽게 느낄 수 있다.

이수희 구청장은 “아이들이 선사시대를 쉽고 재미있게 배우며 우리 지역 선사시대 유적의 가치를 알아가는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 학교와 협력해 학생들의 눈높이에 맞는 다양한 박물관 교육 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.


송현주 기자
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