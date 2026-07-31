선사시대 일상은 어땠을까?…강동구, 교실로 찾아가는 교육 운영

오는 9월 30일까지 운영



올해 상반기 서울 강동구의 한 초등학교에서 진행된 ‘2026 찾아가는 선사인’ 프로그램.

강동구 제공

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서울 강동구는 초등학생을 대상으로 선사시대와 서울 암사동 유적의 역사적 가치를 배우는 학교 연계 방문교육 프로그램 ‘2026 찾아가는 선사인’을 운영하고 있다고 31일 밝혔다. 초등 3~5학년 교과 과정과 연계해 선사시대 역사에 대한 흥미를 높이고 유적의 의미와 가치를 알리는 데 목적이 있다.프로그램은 강사가 초등학교 교실을 직접 찾아가는 방문형 교육으로 진행된다. 구에 있는 7개 초등학교 73개 학급, 학생 1768명이 참여한다.구는 교육을 9월 30일까지 운영한다. 수업은 각 초등학교 교실에서 회당 40분간 시청각 강의로 진행되며 암사동 유적을 해설하는 문화관광해설사가 강사로 참여한다. 박물관에서 제작한 학습지를 활용해 학생이 수업 내용을 스스로 정리하고 복습할 수 있도록 했다.학생들은 수업을 통해 선사시대 사람들의 생활 모습과 구석기·신석기시대의 생활상을 비교할 수 있다. 암사동 유적의 형성과 특징, 역사적 가치 등도 배운다. 교과서에서 배운 내용을 실제 유적과 연결해 이해하며 우리 지역에 있는 선사시대 유적의 소중함을 자연스럽게 느낄 수 있다.이수희 구청장은 “아이들이 선사시대를 쉽고 재미있게 배우며 우리 지역 선사시대 유적의 가치를 알아가는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 학교와 협력해 학생들의 눈높이에 맞는 다양한 박물관 교육 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.송현주 기자