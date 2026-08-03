최원선 서울시의원 “공연예술로 물드는 서울의 가을”… ‘2026 서울어텀페스타’ 힘 보탠다

최원선 문화체육관광위원회 부위원장, 추진위원 및 예술계 전문가와 소통하며 현장 의견 청취

“현장의 경험과 아이디어 모아 최고의 공연예술 브랜드로 성장 기대”



지난 7월 30일 열린 ‘2026 서울어텀페스타 추진위원회 네트워킹데이’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공



축사하는 최원선 서울시의회 문화체육관광위원회 부위원장. 서울시의회 제공

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서울시의회 문화체육관광위원회 최원선 부위원장(국민의힘·비례)이 지난 7월 30일 서울문화재단 대학로센터에서 개최된 ‘2026 서울어텀페스타 추진위원회 네트워킹데이’에 참석해 행사의 성공적 개최를 기원하며 관계자들을 격려했다.서울시와 서울문화재단이 주관한 이번 자리는 대표 공연예술 축제인 ‘서울어텀페스타’의 개막을 앞두고 추진위원들과 예술계 주요 인사들이 모여 비전을 나누고 심도 있는 의견을 교환하기 위해 기획됐다.최 부위원장은 축사를 통해 “서울어텀페스타는 서울의 가을을 대표하는 축제이자, 무엇보다 공연예술인 여러분이 한 해 동안 정성껏 준비한 작품을 시민들과 만날 수 있도록 하는 소중한 기회”라며, “예술인들이 무대 뒤에서 흘린 땀과 고민을 빛내주시기 위해 모여주신 분들이 계시기에 더욱 뜻깊은 축제가 될 것”이라는 기대를 드러냈다.이어 “지난해 첫걸음을 뗀 서울어텀페스타가 올해 두 번째 가을을 준비하고 있는 지금이야말로 공연예술축제 브랜드로 성장할 수 있는 황금기”라며 “서울어텀페스타가 일회성 행사에 머무르지 않고 시민과 예술인이 함께 만들어가는 지속 가능한 축제로 자리 잡기 위해서는 민관이 힘을 모아야 한다”고 협력의 필요성을 강조했다.또한 “오늘 이 자리에 함께해주신 추진위원과 공연예술계 전문가 여러분이 서울어텀페스타를 만들어가는 주인공”이라며 “현장에서 체감하는 어려움과 도전적이고 기발한 아이디어, 경험에서 우러나오는 노하우를 아낌없이 나눠주시기 바란다”고 당부했다.끝으로 “서울시의회 문화체육관광위원회 부위원장으로서 예술인의 안정적인 창작 환경과 시민의 풍성한 일상 문화의 토대를 마련하는 데에 큰 관심이 있다”며 “이를 위해 제도적·정책적으로 지원할 수 있는 방안을 끊임없이 고민하겠다”는 포부를 밝혔다.한편, 최 부위원장은 그간 글로벌 문화 콘텐츠와 지역 정책 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로, 문화예술인들이 안정적인 환경 속에서 창작 활동에 전념할 수 있도록 튼튼한 지원 체계를 마련하겠다는 의정활동 포부를 전한 바 있다.류정임 리포터