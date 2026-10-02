완도군, ‘청정 완도 가을 섬 여행’ 9일 개막

공연과 체험, 이벤트, 먹거리까지 풍성한 오감 만족 여행



2026 청정 완도 가을 섬 여행 포스터.

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전남광주특별시 완도군이 9일부터 3일간 완도 해변공원에서 가을 바다를 배경으로 완도의 맛과 멋, 즐거움을 만끽하고 완도 특산품까지 받아 가는 ‘청정 완도 가을 섬 여행’을 개최한다.‘가을에 물들었섬, 완도에 반했섬’을 주제로 열리는 ‘청정 완도 가을 섬 여행’은 맛보고, 즐기고, 체험하는 오감 만족 여행을 콘셉트로 관광객들에게 가을날의 특별한 추억을 선사할 계획이다.섬 여행인 만큼 청산도와 보길도, 생일도 등 완도의 아름다운 섬에서 즐길 수 있는 프로그램을 준비했다.‘아직 안 가봤섬?’ 스마트 전자 지도 스탬프투어는 완도의 주요 관광지 15곳 중 5곳 이상을 방문하고 완주 인증서 획득 시 3만원 상당의 전복을 증정한다.‘가을에 걸었섬!’ 프로그램은 남파랑길(86~88코스) 트레킹, ‘완도수목원 그린 숲 페스티벌’, ‘별이 빛나는 밤, 청산도 은하수 만나기’, ‘섬 속의 낙원, 보길도 세연정에서 머무르기’, ‘생일도의 가을 선물’ 등 섬마다 다른 가을 정취를 만끽할 수 있다.행사장인 해변공원에서는 싱싱한 전복과 전복 가공식품과 광어, 해조류 등 청정 바다에서 생산된 완도 특산물을 맛볼 수 있다.특히 전복 시식·판매관에서 시식은 물론 전복 깜짝 경매·할인 행사를 진행하고, 비파와 유자 등 농특산품 마켓존과 플리마켓에서는 청년 공동체와 소상공인이 직접 만든 공예품 등을 만나볼 수 있다.이 밖에 개막 축하쇼와 매직 쇼, 가을 해변 독서 문화 축제와 완도 아일랜드 퀴즈 여행, 나도 최경주, 퍼팅 챌린지, 가수 왕을 찾아라! 가을 섬 여행 SNS 인증 등 다채로운 공연과 부대행사도 펼쳐진다.완도 류지홍 기자