서울Pn

검색

서울시, 2030년까지 자율주행 시내버스 500대

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 전체가 디자인 전시장…‘서울디자인위크’ 개막

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울, 노후고가 해체공사 안전관리 전면 강화

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

인공지능 카메라, 현장서 위험 감지…서초, ‘엣지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

완도군, ‘청정 완도 가을 섬 여행’ 9일 개막

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

공연과 체험, 이벤트, 먹거리까지 풍성한 오감 만족 여행


  •
2026 청정 완도 가을 섬 여행 포스터.


전남광주특별시 완도군이 9일부터 3일간 완도 해변공원에서 가을 바다를 배경으로 완도의 맛과 멋, 즐거움을 만끽하고 완도 특산품까지 받아 가는 ‘청정 완도 가을 섬 여행’을 개최한다.

‘가을에 물들었섬, 완도에 반했섬’을 주제로 열리는 ‘청정 완도 가을 섬 여행’은 맛보고, 즐기고, 체험하는 오감 만족 여행을 콘셉트로 관광객들에게 가을날의 특별한 추억을 선사할 계획이다.

섬 여행인 만큼 청산도와 보길도, 생일도 등 완도의 아름다운 섬에서 즐길 수 있는 프로그램을 준비했다.

‘아직 안 가봤섬?’ 스마트 전자 지도 스탬프투어는 완도의 주요 관광지 15곳 중 5곳 이상을 방문하고 완주 인증서 획득 시 3만원 상당의 전복을 증정한다.

‘가을에 걸었섬!’ 프로그램은 남파랑길(86~88코스) 트레킹, ‘완도수목원 그린 숲 페스티벌’, ‘별이 빛나는 밤, 청산도 은하수 만나기’, ‘섬 속의 낙원, 보길도 세연정에서 머무르기’, ‘생일도의 가을 선물’ 등 섬마다 다른 가을 정취를 만끽할 수 있다.

행사장인 해변공원에서는 싱싱한 전복과 전복 가공식품과 광어, 해조류 등 청정 바다에서 생산된 완도 특산물을 맛볼 수 있다.

특히 전복 시식·판매관에서 시식은 물론 전복 깜짝 경매·할인 행사를 진행하고, 비파와 유자 등 농특산품 마켓존과 플리마켓에서는 청년 공동체와 소상공인이 직접 만든 공예품 등을 만나볼 수 있다.

이 밖에 개막 축하쇼와 매직 쇼, 가을 해변 독서 문화 축제와 완도 아일랜드 퀴즈 여행, 나도 최경주, 퍼팅 챌린지, 가수 왕을 찾아라! 가을 섬 여행 SNS 인증 등 다채로운 공연과 부대행사도 펼쳐진다.

완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

정류장 당기고 의자 놓고… 마포주민 불편 뚝딱 푸는

‘뚜벅이 4년’ 유동균 마포구청장

‘알아두면 쓸데있는’ 강서 취업박람회[현장 행정]

‘일자리 알쓸신잡’ 1000여명 성황

서울 강서구에선 ‘마을행정사’가 무료 행정상담

매주 수요일 오후 3시 유선 상담

배봉산 노을 속에 펼쳐진 음악회… 선물 같았던 동대

노을음악회 즐긴 최동민 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr