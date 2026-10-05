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여수항 크루즈부두에 13만t 초대형 크루즈선 입항

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올해 4번째 입항


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5일 여수항 크루즈부두에 13만 6000t톤급 초대형 크루즈선 ‘아도라 매직 시티’가 입항했다.


중국 선사에서 운영하고, 톈진을 모항으로 하는 13만 6000t급 초대형 크루즈선 ‘아도라 매직 시티’가 5일 여수항 크루즈부두에 올해 4번째로 입항했다.

해당 크루즈선은 승객 5200여명과 승무원 1200여명 등 총 6400명이 탑승할 수 있는 초대형 크루즈선이다.

이날 여수항에 입항한 크루즈선의 승객은 오전 8시부터 하선해 여수시 주요 관광지인 오동도, 흥국사, 이순신광장, 전통시장, 여수세계섬박람회 등을 관광한 후 선박에 승선했다.

여수광양항만공사에서는 단체 또는 개별 관광객들의 이동 편의를 위해 교통안내원들을 배치하고, 단체 관광버스 및 무료 셔틀버스 주차 공간 확보·운영, 택시 승강장 설치와 이동 약자들을 위한 경사로 설치 등 편의 시설을 제공했다.

최관호 사장은 “유관기관 공동 크루즈 마케팅을 통해 여수항 국제 크루즈선 기항 확대에 노력하겠다”고 밝혔다.


광양 최종필 기자
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