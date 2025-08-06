영암군, 고향사랑기부 이벤트 효과 톡톡

7월 말 누적 기부금 5억원 돌파, 지난해보다 4개월 빨라
전남 영암군이 다양한 고향사랑기부 이벤트로 기부금 5억 원을 조기 달성했다.
7월 말 기준 영암군의 누적 고향사랑기부금이 5억 원을 넘어섰는데 이는 지난해와 비교해 4개월여가 빠른 금액이다.
영암군은 이 같은 성과가 올해 초부터 꾸준히 시행해 온 고향사랑기부 이벤트 효과로 보고 있다.
지난 2~3월에는 지난해 호응을 얻었던 ‘고소영 10% 이벤트’를 재추진해 총 305명의 참여와 4200만원의 기부를 이끌어 냈다.
‘고소영 10%’는 영암군민은 영암군에 기부할 수 없는 고향사랑기부제 역발상으로 군민이 지인을 추천하면 기부금의 10%를 추천인에게 영암사랑상품권으로 제공하는 이벤트다.
7월에는 지역 축산농가를 돕는 ‘영암군에 고향사랑 기부했소? 한우왔소!’로 1~7월 기부자 중 재·신규 기부자에게 추첨으로 한우를 증정했다.
특히 7월 30익과 31일에는 그 연장선에서 ‘답례품 증량 이벤트’로 192건, 2900만원 기부를 이끌었다.
영암군이 고향사랑기부 이벤트로 적립한 누적 기부금은 1억 9100만원에 이르고 있다.
또 이달 14일부터 31일까지는 ‘영암사랑기부했더니, 쌀에 멜론까지?!’ 이벤트로 관련 상품을 주문한 기부자에게 영암쌀 1kg을 추가로 증정하고, 해당 기간에 10만원 이상 기부자 중 50명을 추첨해 영암 멜론도 제공할 예정이다.
이영주 영암군 홍보전략실장은 “다양한 이벤트 기획과 지속적 홍보 등으로 5억원을 조기 달성했다”며 “앞으로도 기부자와 소통을 강화하는 등 고향사랑기부에 더 많은 사람들이 참여할 수 있는 다양한 사업을 마련하겠다”고 말했다.
한편 영암군은 이벤트와 함께 올해 초부터 지역 안팎의 기관단체를 방문해 고향사랑기부제도 홍보와 현장 행사 등을 진행하고 있다.
영암 류지홍 기자
