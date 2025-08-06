영암군, 고향사랑기부 이벤트 효과 톡톡

7월 말 누적 기부금 5억원 돌파, 지난해보다 4개월 빨라



영암군 고향사랑기부 쌀에 멜론까지 이벤트 홍보물

전남 영암군이 다양한 고향사랑기부 이벤트로 기부금 5억 원을 조기 달성했다.7월 말 기준 영암군의 누적 고향사랑기부금이 5억 원을 넘어섰는데 이는 지난해와 비교해 4개월여가 빠른 금액이다.영암군은 이 같은 성과가 올해 초부터 꾸준히 시행해 온 고향사랑기부 이벤트 효과로 보고 있다.지난 2~3월에는 지난해 호응을 얻었던 ‘고소영 10% 이벤트’를 재추진해 총 305명의 참여와 4200만원의 기부를 이끌어 냈다.‘고소영 10%’는 영암군민은 영암군에 기부할 수 없는 고향사랑기부제 역발상으로 군민이 지인을 추천하면 기부금의 10%를 추천인에게 영암사랑상품권으로 제공하는 이벤트다.이어 4월에는 10만원 이상 기부자에게 커피 교환권을 주는 ‘봄 햇살 아래 커피쿠폰 이벤트’로 821명의 참여와 1억여 원을 모금했고 5~6월에는 ‘답례품 추가 증정 리뷰 이벤트’로 203명으로부터 2000만원 기부 실적을 올렸다.7월에는 지역 축산농가를 돕는 ‘영암군에 고향사랑 기부했소? 한우왔소!’로 1~7월 기부자 중 재·신규 기부자에게 추첨으로 한우를 증정했다.특히 7월 30익과 31일에는 그 연장선에서 ‘답례품 증량 이벤트’로 192건, 2900만원 기부를 이끌었다.영암군이 고향사랑기부 이벤트로 적립한 누적 기부금은 1억 9100만원에 이르고 있다.또 이달 14일부터 31일까지는 ‘영암사랑기부했더니, 쌀에 멜론까지?!’ 이벤트로 관련 상품을 주문한 기부자에게 영암쌀 1kg을 추가로 증정하고, 해당 기간에 10만원 이상 기부자 중 50명을 추첨해 영암 멜론도 제공할 예정이다.이영주 영암군 홍보전략실장은 “다양한 이벤트 기획과 지속적 홍보 등으로 5억원을 조기 달성했다”며 “앞으로도 기부자와 소통을 강화하는 등 고향사랑기부에 더 많은 사람들이 참여할 수 있는 다양한 사업을 마련하겠다”고 말했다.한편 영암군은 이벤트와 함께 올해 초부터 지역 안팎의 기관단체를 방문해 고향사랑기부제도 홍보와 현장 행사 등을 진행하고 있다.영암 류지홍 기자