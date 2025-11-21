동대문 취약계층 도울 생필품 나눔 줄이어

삼육보건대·아드라코리아 기탁



지난 19일 서울 동대문구 삼육보건대에서 열린 ‘따뜻한 겨울나기 지원사업’ 기탁식에서 이필형(왼쪽 네 번째) 동대문구청장과 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.

동대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 지난 19일 삼육보건대와 국제민간구호기구 아드라코리아로부터 김장김치, 설렁탕, 겨울 생필품이 포함된 약 2400만원 상당의 동계물품 600세트를 기탁받았다고 20일 밝혔다.전달식은 삼육보건대 소강당에서 진행됐으며, 이필형 동대문구청장과 박주희 삼육보건대 총장, 박정택 아드라코리아 이사장 권한대행 등이 참석했다.기탁된 물품은 사회복지공동모금회를 통해 동대문종합사회복지관 100가구, 동대문시각특화장애인복지관 200가구, 8개 동주민센터를 통해 각 37가구씩 추천받아 총 600가구에 전달될 예정이다. 대상은 동절기 지원이 필요한 노인, 아동, 장애인 가정 등이다. 중복 지원을 방지하기 위해 각 기관과 협조해 배부가 이뤄진다.박 이사장 권한대행은 “동대문구의 어려운 가정에 따뜻한 나눔을 전할 수 있어 뜻깊다”﻿고 말했다.이 구청장은 “지역사회 구성원들이 함께 힘을 모아 어려움을 겪는 구민에게 실질적인 도움을 드릴 수 있어 감사하다”﻿고 했다.﻿안석 기자