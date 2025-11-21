장위2동 주민센터·도서관 첫 삽… “성북 상징 될 것”[현장 행정]

서울Pn

나이야 가라! 6070 '경력 폭포수' 서울에 콸

2년 후 완공 목표로 착공 돌입

행정 서비스·지역 문화 원스톱 제공
이승로 구청장 “명품 도시의 시작”

이승로(가운데) 서울 성북구청장이 지난 18일 열린 ‘장위2동 주민센터 및 장위문화공원도서관 착공식’에서 관계자들과 시삽 퍼포먼스를 하고 있다.
성북구 제공


“지금 우리는 더욱더 나은 미래를 위한 출발점에 서 있습니다. 이곳은 단순한 주민센터와 도서관을 넘어 명품 도시 성북을 만드는 시작이 될 것입니다.”

이승로 서울 성북구청장은 지난 18일 열린 ‘장위2동 주민센터 및 장위문화공원도서관 착공식’에서 이같이 말하며 지역 발전의 청사진을 제시했다.

1985년에 건립된 기존 장위2동 주민센터는 구 내에서도 대표적인 노후 시설로 꼽혀왔다. 안전 문제는 물론, 늘어나는 행정 수요를 감당하기엔 공간이 협소하고 시설이 낡아 한계가 컸다. 이에 구는 구민에게 질 높은 행정 서비스를 제공하고 지역 문화 거점을 조성하기 위해 대규모 공공청사 신축을 추진해 왔다.

새로 들어설 장위2동 주민센터는 지하 1층~지상 4층, 연면적 3598㎡ 규모로 구 내 최대 규모 주민센터가 될 전망이다. 개관 목표 시점은 2027년 상반기다.

주민센터 인근에 조성되는 장위문화공원도서관은 지하 1층~지상 4층, 연면적 3532㎡ 규모로 건립돼 2028년 문을 열 예정이다. 지역 문화 네트워크를 잇는 핵심 시설로서 역할을 맡게 된다.

특히 두 시설은 ‘브리지’(연결 통로)로 이어져 행정과 문화 공간을 편리하게 오갈 수 있도록 설계된 점이 눈길을 끈다.

이 구청장은 “장위2동 주민센터는 오랜 노후화로 다양한 행정 서비스를 제공하는 데 어려움이 많았다. 이번 착공식을 통해 그 아쉬움을 해소할 첫걸음을 내딛게 돼 감회가 새롭다”며 “공공시설은 구청장 한 사람의 노력으로는 불가능하다. 이 모든 성과를 구민과 함께 이뤄낸 것”이라고 힘줘 말했다. 그러면서 이 구청장은 “완공까지 약 2년이 소요될 것으로 보인다. 조금만 더 인내하고 참아달라는 당부의 말을 꼭 하고 싶다”며 “분명 이곳은 ﻿지역을 상징하는 공간이 될 것이다. 성공적인 지역 발전을 위해 구 역시 계속해서 뛰겠다”고 다짐했다.﻿

임태환 기자
2025-11-21 29면
