양천구, 태풍 대비 위험간판 무료·집중 정비 실시

8월 한 달, 위험간판 집중 정비
주인 없는 간판도 무료 철거


  •
위험간판 및 무주간판 정비사업 안내 포스터. 양천구 제공


서울 양천구는 태풍 시기 강풍에 의한 간판 낙하사고를 예방하기 위해 8월 한 달간 위험간판 집중 정비에 나선다고 7일 밝혔다.


이번 조치는 여름철 태풍과 집중호우로 인한 간판 낙하·탈락 사고를 예방하기 위한 선제 대응이다. 순찰을 강화해 위험간판을 발굴하고, 민원이 접수된 추락 위험이 큰 간판은 신속히 정비한다는 계획이다.

집중 정비 대상은 노후 고정불량 전기배선 탈락 부식 등의 이상 징후가 있는 간판이다. 필요시 옥외광고협회와 협조해 긴급 안전점검을 함께 실시해 ‘위험’ 판정받은 간판을 즉시 철거할 예정이다.

구는 낡거나 훼손이 심한 ‘위험간판’과 주인 없는 ‘무주간판’에 대해 무료 정비사업을 연중 실시하고 있다. 올해부터는 사업기간을 연중 상시로 확대해 주민이 언제든지 신청할 수 있는 환경을 마련했다.

정비를 희망하는 간판 소유자 또는 간판이 설치된 건물 소유자(또는 관리인)는 ‘신청서’를 작성해 건물 소재지 동주민센터 또는 양천구청 건설관리과에 제출하면 된다.

이기재 양천구청장은 “강풍으로 인한 간판 사고는 자칫 큰 인명 피해로 이어질 수 있는 만큼, 철저한 사전 정비가 중요하다”며 “앞으로도 작은 위험이라도 놓치지 않고 선제적으로 대응해, 주민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 구는 지난 6월에도 관내 대형 간판 및 노후 간판 233개소에 대해 종합 점검을 실시한 바 있다.

유규상 기자
