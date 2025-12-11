김영철 서울시의원, 강동 디지털포용의 새 거점, ‘디지털동행플라자 강동센터’ 개관식 참석

김 의원, 유치부터 예산확보까지 주도... 지역 디지털 기반 구축에 핵심 역할

지난 10일 오후 천호3동 공공복합청사 4층에서 열린 ‘서울디지털동행플라자 강동센터’ 개관식에 참석해 축사하는 김영철 의원



지난 10일 천호3동 공공복합청사 4층에서 열린 ‘서울디지털동행플라자 강동센터’ 개관식에서 김영철 의원을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 주택공간위원회 김영철 의원(국민의힘, 강동5)이 지난 10일 오후 천호3동 공공복합청사 4층에서 열린 ‘서울디지털동행플라자 강동센터’ 개관식에 참석해 “강동 디지털포용의 본격적 출발점”이라는 의미를 강조했다.이날 개관식에는 김태균 서울시 행정1부시장, 이수희 강동구청장, 장태용 서울시의회 행정자치위원장, 조동탁 강동구의회 의장, 제갑섭 강동구의회 운영위원장 등 100여 명의 장·노년층 시민이 함께했다.디지털동행플라자는 서울시가 추진 중인 디지털 포용 정책의 핵심 거점으로, 어르신과 디지털 취약계층이 일상에서 필요한 기술을 익힐 수 있도록 교육·체험·상담 프로그램을 전면 무료로 제공하는 시민 디지털 플랫폼이다.김 의원은 서울시의 동남권 디지털 거점 확충 논의 초기부터 강동구 고령층 증가, 생활권 수요, 시설 적정성 등을 근거로 강동센터 필요성을 지속 제기해 왔으며, 센터 설치가 확정된 이후에는 예산확보 과정까지 직접 챙기며 사업 기반을 마련했다.김 의원은 “강동구민이 일상의 디지털 불편을 스스로 해결할 수 있는 공간이 꼭 필요하다는 생각에서 시작된 일”이라며 “강동센터 개관은 그 노력의 결실이자 지역 디지털환경을 한 단계 끌어올리는 전환점”이라고 말했다.이번에 개관한 강동센터는 은평·영등포센터에 이어 서울시 세 번째 권역 거점으로, 생활·운동·여가·학습 등 네 가지 체험영역에 무인로봇커피, 스크린 파크골프, 교육용 키오스크, 시니어 맞춤 ‘SSDA(Samsung Senior Digital Academy)’ 상설체험존 등 총 16종의 디지털 체험기기를 갖췄다.특히 강동센터는 서울시 최초로 삼성에스원과 협력한 SSDA 상설체험존을 운영한다. 병원·약국 방문, 대중교통 이용, 은행 업무 등 실제 생활 상황을 그대로 재현해 시니어층이 실전형 학습을 할 수 있는 것이 특징이다.김 의원은 축사에서 “강동센터는 어르신들이 병원·약국 찾기, 버스 도착 조회, 모바일 결제와 같은 필수 생활기술을 스스로 해결할 수 있는 능력을 기르는 데 큰 도움이 될 것”이라고 평가하며, “특히 강동센터처럼 체험 기반의 생생한 실습환경이 구비된 곳은 고령층이 디지털 세계에 한 걸음 더 쉽게 다가갈 수 있게 하는 중요한 기반”이라고 강조했다.마지막으로 김 의원은 “강동센터가 디지털 격차 없는 강동, 어르신의 디지털 자립, 즐겁고 건강한 여가 확장을 이루는 대표 공간이 되도록 앞으로도온라인뉴스팀