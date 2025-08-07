HD현대삼호, 변전소 응급 복구 완료

7일부터 야드 전체 전력 공급 정상화



HD현대삼호 전력 복구 작업 현장. HD현대삼호 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 영암군의 HD현대삼호가 최근 화재 피해를 본 변전소를 복구해 전력 공급을 정상화했다.HD현대삼호는 7일 변전소 응급 복구를 완료하고 회사 야드 전체에 전원 공급을 시작했다고 밝혔다.회사는 지난달 28일 변전소 화재 직후 지자체와 관공서 및 관계 기관과 신속히 협력해 전력 설비를 조기에 설치했으며, 이날 전력망 복구가 이뤄지면서 전체 전원의 상시 공급이 가능해졌다.특히 여름휴가 기간에도 임직원은 물론 외국인 근로자를 포함한 협력사 관계자들까지 피해 현장 복구에 적극적으로 참여했다.김재을 사장은 “신속한 복구를 위해 앞장서준 임직원과 관계기관의 지원으로 빠른 복구를 할 수 있었다”며 “앞으로 다시는 이런 피해가 발생하지 않도록 안전관리 및 재발 방지에 힘쓰겠다”고 말했다.한편 지난달 28일 오후 11시 21분쯤 현대삼호 중앙 변전소에서 불이 나 전선 등 전력 계통 설비가 소실되면서 조선소 전체 전력 공급이 중단됐다.지난달 28일부터 오는 8일까지 집단 휴가에 들어갔던 직원들은 오는 11일 정상 출근한다.영암 류지홍 기자