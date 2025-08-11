2025 안성맞춤 남사당 바우덕이축제, SNS 서포터즈단 모집

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안성시는 ‘2025안성맞춤 바우덕이 SNS 서포터즈단’을 26일까지 모집한다고 밝혔다.모집 인원은 개인 또는 팀(최대 3인)으로 기자팀 10팀과 영상콘텐츠팀 10팀으로 총 20팀이다. 안성시와 안성맞춤 남사당 바우덕이축제에 관심이 많고, 서포터즈 활동 기간 중 창작 콘텐츠를 직접 제작할 수 있는 19세 이상 성인이면 누구나 지원할 수 있다.신청은 SNS 서포터즈 모집 포스터 QR 코드를 통해 온라인으로 제출할 수 있으며 소셜미디어 활용 능력, 경력, 포스팅 수준 등을 평가하고 안성 인근 대학교 재학생과 보유한 SNS 채널의 활동지수가 높으면 가산점이 부여된다. 결과 발표는 8월 27일(수) 개별 통보와 안성시 누리집에 공지한다.SNS서포터즈단으로 최종 선발되면 위촉일로부터 약 2개월간 활동하게 되며 안성맞춤 남사당 바우덕이축제와 관련한 카드 뉴스, 영상 등 다양한 콘텐츠를 제작해 SNS에 게시하면 활동비(1건당 기자팀 6만 원, 영상콘텐츠팀 12만 원)가 지급된다. 또한 활동우수팀(기자팀과 영상콘텐츠팀 각2팀)으로 선정되면 추가 인센티브도 지급된다.2025 안성맞춤 남사당 바우덕이축제는 10월 8일 아양동 일원에서 전야제와 길놀이를 시작으로 10월 9일부터 12일까지 4일간 안성맞춤랜드와 안성천에서 진행된다.안승순 기자