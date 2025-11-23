가덕도 신공항 부지 공사 기간 106개월로

기본계획보다 22개월 늘려 재산정

공사비 2000억 늘어 10조 7000억

부산 가덕도 신공항 부지조성 공사 기간이 기본계획보다 22개월 늘어난 106개월로 재산정됐다.23일 부산시 등에 따르면 국토교통부는 지난 21일 공기 재산정을 위해 내부 기술 검토, 전문가 자문단 회의, 업계 간담회 등 거친 결과 바닷속 연약 지반을 안정화하는 데 충분한 시간이 필요하다고 판단해 이같이 발표했다. 공사 금액은 물가 상승 등을 반영해 기존보다 2000억원 늘어난 10조 7000억원으로 책정했다.국토부는 연내에 설계·시공 일괄 방식으로 부지조성공사 입찰을 공고할 예정이다. 이후 사업자 선정과 기본설계 등을 거쳐 내년 하반기에 우선 시공분 공사를 시작하고, 2035년까지 개항할 수 있을 것으로 전망된다.시는 즉시 유감을 표했다. 그동안 시는 정부가 수립한 기본계획대로 공기를 84개월로 한 입찰 추진을 요구해왔다. 박형준 부산시장은 “과학적, 실증적 근거가 결여된 채 공기를 22개월 연장한 것은 건설업계 수용성의 벽을 넘지 못한, 자기모순에 빠진 결정”이라고 비판했다. 그러면서 “입찰 등 행정 절차를 신속하게 진행하고, 최신 기술과 혁신 공법을 적용해 개항 시기를 최대한 당겨달라”고 요구했다.부산지역 시민단체도 반발한다. 가덕도허브공항시민추진단 등 12개 시민단체는 24일 기자회견을 열고 공기 연장을 결정한 책임자 문책, 기본계획에 제2 활주로 부지조성 반영 등을 촉구할 예정이다.부산 정철욱 기자