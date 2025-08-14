지방소득세 전자신고 고민이라면…강서구, 유튜브에 안내영상

서울Pn

서울 강서구가 지방소득세 신고가 어려운 주민들을 위해 ‘지방소득세(특별징수) 전자신고 안내 영상’을 유튜브와 소셜미디어(SNS) 채널에 14일 공개했다.


  •
서울 강서구 홈택스·위택스 지방소득세 전자신고 따라하기
이번 영상은 전자신고 과정에서 겪는 불편이나 종이 납부서 작성 시 생기는 오류와 지연 문제를 줄이기 위해 강서구가 제작했다.

지방소득세 특별징수분은 사업자가 근로자 급여에서 원천징수한 근로소득세와 별도로 10%에 해당하는 지방소득세를 징수해 납부하는 세금이다. 급여를 지급한 달의 다음달 10일까지 내야 한다.

이번 영상은 지방세 인터넷 납부시스템인 위택스와 이택스 사용법, 두가지 버전으로 제작됐다.

실제 신고 화면을 바탕으로 과세표준 입력, 인적사항 기재, 납부방법 등 절차를 순서대로 담아 누구나 쉽게 따라할 수 있는 게 특징이다.

또 강서구 공식 캐릭터 ‘새로미’가 등장해 친근함을 더했다.



안내 영상은 강서구 유튜브 채널을 비롯해 블로그, 페이스북, 인스타그램 등 구청 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

진교훈 강서구청장은 “이번 영상이 전자신고에 익숙하지 않은 납세자들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “변화하는 환경에 맞춰 납세자 눈높이에 맞는 서비스를 확대해 나가겠다”고 전했다.

김주연 기자
