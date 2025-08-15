동작구 옛 청사부지 개발사 IMM인베스트 선정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동작구는 옛 청사부지 복합개발사업(조감도)의 우선협상대상자로 ‘IMM인베스트먼트 컨소시엄’을 선정했다고 14일 밝혔다.앞서 구는 노량진에 새로운 랜드마크를 만들기 위해 지난 7월 복합개발사업을 위한 민간사업자 공모를 진행한 바 있다.IMM인베스트먼트 컨소시엄이 단독으로 제안서를 제출했으며 지난 8일 선정심의위원회 심의를 거쳐 확정됐다. 대표 주관사인 IMM인베스트먼트는 운용자산(AUM) 8조원 규모의 금융·벤처 투자사다. 토스, 크래프톤, 직방 등 다수의 유니콘 기업을 발굴 및 육성했다.사업 제안에 따르면 지하 7층~지상 44층 규모의 건물에 공동주택, 오피스텔, 교육연구시설, 근린생활시설 등이 들어선다. 서울대 첨단융합학부 캠퍼스도 입주할 예정이다.박일하 동작구청장은 “국내 최고 금융·벤처 투자사의 참여는 옛 청사부지의 경쟁력을 입증한 셈”이라며 “이를 통해 새로운 미래가 우리 구에서 시작되기를 기대한다”고 강조했다.﻿임태환 기자