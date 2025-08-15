전남의대설립범추위, 전남 의대 설립 국정과제 반영 환영

서울Pn

지역 완결형 의료체계 구축과 지방소멸 대응 등 실현


  •
전남도와 국립의대 설립 범도민추진위 등이 지난 2월 국회 의원회관에서 전남 국립 의과대학 설립을 위한 범도민 결의대회를 하고 있다.


전라남도 국립의과대학 설립 범도민추진위원회(공동위원장 허정)는 정부가 ｢의대 없는 지역에 의과대학 설립｣을 공식 국정과제로 채택한 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

전남 의대 설립이라는 새로운 희망의 문이 열렸다며 뜨겁게 환영했다.

이들은 “전남도민의 건강권과 생명권 보장, 지역 간 의료 불균형 해소에 대한 확고한 의지로 책임 있는 결정을 내려준 정부와 그동안 국정과제 반영을 위해 애쓴 모든 분께 깊은 존경과 감사를 전한다”고 밝혔다.

이어 “전남은 그동안 매년 70만 명의 원정 진료, 1조 5천억 원 규모의 의료비 유출, 인구 1천 명당 의사 수 전국 최하위 등 열악한 의료 현실에 직면해 왔다”며 “이번 국정과제 반영은 이러한 구조적 문제를 해소할 중대한 전환점이 될 것”이라고 기대했다.

특히 “앞으로 설립될 ‘전라남도 통합대학교 국립의과대학’은 이러한 의료 격차를 해소하는 핵심 거점이자 지역 완결적 의료체계 구축․지역 의료인력 양성․지방소멸 대응 등을 실현하고 전남도민 모두가 양질의 의료서비스를 누릴 수 있는 토대를 마련할 것”이라고 강조했다.

허정 범도민추진위원회 공동위원장은 “이번 국정과제 반영이 전남의 의료 미래를 바꾸는 시작이 될 것”이라며 “전라남도 통합대학교 국립의과대학이 반드시 설립될 수 있도록 끝까지 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
