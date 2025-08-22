서울Pn

검색

광진구, 지방자치단체 합동평가 1등급 달성

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“맨홀 질식사 막아라”… 서울, 보디캠·가스측정기

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

상반기 송파 찾은 관광객 6649만명

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구 ‘노원청년가게 14호점’ 운영자 모집한다

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

종로구, 다음달 복지박람회 개최…치매 상담·미술 치료까지

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

종로복지박람회
정문헌(오른쪽 여섯번째) 서울 종로구청장이 지난해 종로구가 사회복지의 날을 기념해 연 ‘종로복지박람회’에서 기념사진을 찍고 있다.
종로구 제공


종로구는 제26회 사회복지의 날을 맞아 다음달 5일 대학로 마로니에공원에서 ‘2025 종로복지박람회’를 연다고 22일 밝혔다.

‘종로 안에서 복지를 만나다’라는 주제로 관내 26개 사회복지기관이 참여해 27개 홍보·체험 부스를 운영하고 지역 특화 복지 정책을 소개한다. 지역사회 복지 증진을 위해 힘쓴 사회복지 유공자나 단체에 종로구청장 상도 수여한다.

어르신, 장애인, 아동·청소년, 건강, 일자리, 지역복지 등 6개 주요 복지 분야 부스에서 체험을 통해 정책과 서비스를 쉽게 이해할 수 있다. 천연 모기 기피제를 만들거나 치매 예방 검사를 받고, 수어를 배우는 등 다양한 프로그램을 마련했다.

고립·위기가구 발굴을 위해 시민 인식 개선 캠페인도 열린다. 복지 소외계층 150여명을 대상으로 ‘이동 푸드마켓’도 운영된다.

정문헌 종로구청장은 “복지박람회는 종로구가 지향하는 ‘현장 중심 복지, 주민 체감 복지’를 녹여냈다”며 “복지 사각지대 없는 따뜻한 종로를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 자치구 합동평가 1등급은 영등포

2025 지방자치단체 평가 발표

맥주 애호가는 화양제일골목시장으로~

26일부터 ‘화양연화 맥주축제’ 개최 김경호 광진구청장 “피로 날리길”

이필형 동대문구청장 현장 점검…“현장서 답찾자”

관악, 청년친화도시 고도화 사업 첫발

전국 최초 청년친화도시로 선정 취·창업 아카데미 등 3대 과제 추진 맞춤형 청년 지원 등 로드맵 마련

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr