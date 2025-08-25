충남도-양저우, ‘추사·완원 사제의 정’ 예술·산업 등 교류 확대



김태흠 충남지사가 중국 정하이타오 양저우 시장 등과 간담회를 진행하고 있다. 도 제공



해외시장 개척 등을 위해 중국 출장에 나선 김태흠 지사와 안종혁 충남도의회 기획경제위원장 등 방문단이 중국 양저우시를 방문해 기념사진을 촬영하고 있다. 도 제공

충남도와 중국 양저우시가 추사 김정희와 완원 선생의 ‘사제의 정’을 바탕으로 교류·협력에 나선다.25일 도에 따르면 해외시장 개척 등을 위해 중국을 방문 중인 김태흠 지사는 22일 장쑤성 쉬쿤린 성장에 이어 23일 정하이타오 양저우시장을 만났다.이 자리에서 김 지사는 “대한민국과 중국은 고대부터 깊은 교류를 해왔다”며 “통일신라시대 대학자 최치원 선생이 당나라 양저우에 공부하러 갈 때 충남 당진에서 출발했다”고 친근감을 나타냈다.그러면서 “추사와 완원이 주고받은 사제의 정을 살려 후손들의 문화 교류 장을 마련하자”며 “충남과 양저우에서 격년으로 교류 행사를 진행한다면, 양 지역 우호 증진 계기가 될 것”이라고 제시했다.청나라 시대 대신이자 사상가인 완원은 추사 김정희의 스승이다.김 지사는 이어 내년 4월 개최하는 태안국제원예치유박람회를 설명하며 “세계 제1의 미식 지역인 양저우 요리를 태안 박람회에서 맛볼 기회 만들었으면 한다. 셰프를 보내달라”고 말했다.정하이타오 시장은 “해상·육상 실크로드에 있는 양저우는 활발하고 개방적. 세계적인 문화·미식의 도시”라고 소개하며 김 지사 제안에 대해 ‘적극 추진’의 뜻을 밝혔다.태안국제원예치유박람회 협조 요청에 대해서도 “양저우 박람회 정보를 공유하도록 하겠다”며 “국내외에 양저우의 요리를 홍보하고 있다”며 긍정적으로 답변했다.앞서 김 지사는 22일 장쑤성 쉬쿤린 성장으로부터 태안국제원예치유박람회와 관련해 대표단 파견과 양저우 최고 셰프를 보내겠다는 답변을 받아냈다.정하이타오 시장은 △양저우-충남 인문 교류 추진 △양저우-충남 3대 도시 채널 구축을 통한 교류 협조 △양저우 화학공업-충남 석유화학 등 주력 산업 프로젝트 추진 △야구대회 교류 등을 제안했다.장강 북쪽 평야 지대에 있는 양저우는 면적이 6659㎢로 충남(8247.54㎢)보다 작지만, 인구는 458만명으로 지난 7월 기준 충남(213만 6299명)의 두배가 넘는다.산업은 기계 장비 제조·자동차부품·화학·경공업·신에너지·전자·바이오·의약 등이 발달해 있다.천안 이종익 기자