서울 강서구·경남 밀양시, 우호교류 협약

서울 강서구·경남 밀양 ‘우호 교류’
진교훈(오른쪽) 서울 강서구청장이 지난 22일 안병구 경남 밀양시장과 우호 교류 협약을 체결했다.
서울 강서구는 경남 밀양시와 지난 22일 상호 협력을 통한 공동발전을 위한 우호 교류 협약을 맺었다.

25일 강서구에 따르면, 밀양시청에서 열린 협약식에서 강서구와 밀양시는 경제, 문화예술, 관광, 행정 등 다양한 분야에서 지속 가능한 교류 사업을 발굴·추진하기로 했다.

강서구는 김포국제공항과 마곡산업단지를 중심으로 항공과 첨단산업 등이 성장하고 있다. 밀양시는 나노융합 국가산업단지를 바탕으로 산업 경쟁력을 키우고 있다. 향후 실무협의회를 통해 구체적인 교류 계획을 수립한다는 방침이다.

안병구 밀양시장은 “서울 강서구와 우호 협력을 통해 양 도시가 서로 강점을 나누며 발전하는 동반자가 되길 바란다”고 말했다.

진교훈 강서구청장은 “문화와 산업이 조화를 이루며 발전하고 있는 두 도시가 손을 맞잡은 만큼, 앞으로의 교류가 양 지역 주민 모두에게 실질적인 혜택으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 답했다.


김주연 기자
