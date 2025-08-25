송파구의회, 성인지 감수성 높인다



송파구의원들이 지난 19일 열린 성희롱·성폭력 예방과 성인지 감수성 강화를 위한 4대폭력 예방교육을 마치고 기념 사진을 찍고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

송파구의회가 지난 19일 4층 본회의장에서 의원들 대상으로 성희롱·성폭력 예방과 성인지 감수성 강화를 위한 4대폭력 예방교육(성희롱·성매매·성폭력·가정폭력)을 실시했다.이날 교육은 서울경찰청 소속으로 성폭력 사건 전문 수사와 법률 자문, 폭력 예방 및 양성평등 교육을 다수 진행해 온 박하연 강사가 맡아, 최근 판례와 구체적 사례를 중심으로 성희롱·성폭력 판단 기준, 스토킹 범죄, 디지털 성범죄 대응 방안 등에 대해 강의했다.이혜숙 의장은 “오늘 교육은 우리 의회가 반드시 이수해야 할 중요한 과정으로, 바쁜 일정에도 불구하고 참석해 주신 의원님들께 감사드린다”면서 “이번 교육이 상호 존중과 배려가 기반이 되는 성숙한 의회 문화를 정착시키는 데 크게 기여하리라 기대한다”고 말했다.한편, 송파구의회는 성희롱·성폭력 없는 건강한 근로환경을 조성하고, 성평등 인식 확산을 위해 지속적인 노력할 방침이다.한준규 기자