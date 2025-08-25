서울Pn

검색

1시간도 맡길 수 있는 ‘서울형 시간제 전문 어린

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

보이스피싱 막고 악성 민원은 차단하고… 중구 ‘스

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초 미디어아트 예술관으로 변한 ‘영동2교’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

제안을 현실로… 양천의 청년정책 발굴 [현장 행정

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

김영록 전남지사, 쌀 개방 압력 막아내야

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

철강 관세 인하 등 한미 정상회담 성공 기원


  •
김영록 전남지사.


김영록 전남지사가 25일 한미 정상 회담을 앞두고 “한미 정상회담 성공을 기원한다”며 “미국의 일방적인 쌀 개방 압력을 반드시 막아내시길 바란다”고 밝혔다.

김 지사는 이날 자신의 페이스북에 ‘한미 정상회담 성공을 기원하는 글을 통해 “회담 테이블에는 지난달 타결된 한미 관세 협상 세부 사항, 한미동맹 현대화 등 경제 통상 외교 안보를 아우르는 폭넓은 주제가 오를 것으로 전망된다”며 “한미동맹 현대화를 적절히 대처해 나가면서 경제적 실익을 반드시 얻어내야 한다”고 말했다.

이어 “미국의 철강 50% 관세 폭탄으로 전남의 주력산업인 철강산업이 큰 어려움을 겪고 있다”며 “이번 회담에서 철강 제품에 대한 관세 인하가 이뤄지길 기대한다”고 말했다.

김 지사는 또 “(이재명 대통령이) 대한민국의 국익을 최대한 지키면서 한미 양국이 WIN-WIN하는 성공적 회담을 이끌어낼 것으로 확신한다”며 “국민 모두 한마음으로 한미 정상회담의 성공을 응원하자”고 말했다.


무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“폭염에 지친 몸 식혀요”… 성북 물놀이터 3곳 인

장석어린이공원 등 지난달 조성 예상 40% 넘은 2만 7000명 몰려

구로의 치매 가족 안전망 ‘G브로 수호대’

야간에 ‘환자’ 실종 대응 모의 훈련 경찰·방범대·봉사단 등 150명 참여

광진구, 중곡동 용마경로당 친환경·에너지 고효율 복

관악, 청년친화도시 고도화 사업 첫발

전국 최초 청년친화도시로 선정 취·창업 아카데미 등 3대 과제 추진 맞춤형 청년 지원 등 로드맵 마련

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr